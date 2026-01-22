Por qué todo el mundo está poniendo cáscaras de papa en la tierra del limonero

En el mundo de la jardinería hay muchas formas orgánicas de ayudar a esta planta. La cáscara de papa tiene sus secretos para el limonero.

Los amantes de la jardinería sueñan con tener un limonero, ya sea en la tierra o en una maceta grande. Sin embargo, para que la planta esté siempre vigorosa con muchos cítricos hay que tener en cuenta ciertos trucos. Las cáscaras de papa se destacan como la solución económica y efectiva.

Jardinería: un truco para el limonero Las cáscaras de la papa tienen beneficios específicos para los limoneros. Es una inyección de potasio, un mineral vital para que el árbol genere flores sanas y frutos bien jugosos. Cuando se degrada la cáscara aporta materia orgánica que permite mejorar la textura de la tierra y protege las raíces.

limonero Un truco de jardinería que no falla. Asimismo, es una manera práctica de reducir los residuos y convertirlos en un abono gratuito y natural para las plantas. En primer lugar, se recomienda cortar las cáscaras en pedazos pequeños para que se desintegren con más facilidad.

Luego se aconseja hacer un pequeño surco alrededor del tronco enterrar los trozos de manera superficial. Es importante cubrirlas con una capa de tierra, porque eso permitirá evitar que se oxigenen de más y que atraigan moscas. Se debe realizar un riego moderado luego de la aplicación y el proceso debe repetirse al menos una vez al mes.

Hay que recordar que no hay que saturar el suelo con muchas cáscaras porque pueden fermentar y afectar el pH de la tierra. Si el limonero está en maceta deben asegurarse de que el agua circule bien para que no se pudran las raíces.