Qué pasa en el cuerpo y en la piel si consumes dos kiwis por día

El consumo de esta fruta tiene beneficios para la salud en general y para conciliar mejor el sueño. Ayuda a la regeneración celular de la piel.

Algunos cambios en la rutina de alimentación pueden generar grandes transformaciones en la salud integral. Los investigadores de la Universidad de Otago y otros centros europeos señalaron que el consumo de dos kiwis diarios es un tratamiento natural para el sueño, la piel y el sistema digestivo.

Mejora la piel Más allá de las cremas, los nutrientes del kiwi trabajan desde el torrente sanguíneo. La vitamina C de esta fruta penetra todas las capas de la dermis, incluso la epidermis.

La profesora Margreet Vissers destacó que este aporte vitamínico es importante para la síntesis de colágeno y la regeneración celular. Al superar la ingesta mínima recomendada el kiwi se transforma en un aliado clave para una piel más firme y una rápida cicatrización.

kiwi 3.jpg El kiwi tiene un gran poder nutricional. Ayuda a mejorar la piel. Pero no solo eso, las investigaciones del Reino Unido asocian al kiwi con una mejor higiene del sueño por su alto contenido de serotonina, precursor de la hormona del descanso (melatonina). En deportistas que consumieron dos kiwis antes de dormir se demostró que reportaron menos interrupciones en el sueño.

También el kiwi tiene un impacto en la salud mental y en el estado de ánimo. Logra elevar los niveles de vitalidad en cuatro días por su densidad de antioxidantes. Además, combate los síntomas de la depresión.