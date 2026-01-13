Lo que debes comer para una piel firme: vitamina C de forma natural

El hábito diario que fortalece la piel sin usar cremas. Por qué la vitamina C funciona mejor desde la alimentación. Lo que debes comer.

No todo va en la piel. Durante años, la vitamina C se asoció casi solo a cremas y sérums. Sin embargo, la firmeza también depende de lo que ocurre dentro del cuerpo. Con el paso del tiempo, la piel pierde densidad y tono uniforme. Muchas personas buscan soluciones externas sin saber que el proceso empieza en lo que comes.

Cómo obtener vitamina C de forma natural Un estudio reciente realizado por la University of Otago, en Nueva Zelanda, analizó este vínculo. La investigación observó a personas que consumieron dos kiwis al día durante ocho semanas. El resultado fue un aumento medible de vitamina C tanto en sangre como en la piel.

Los antioxidantes, vitaminas y minerales de la cebolla actúan en favor de la juventud y la firmeza de la piel. Foto: Archivo Los antioxidantes, vitaminas y minerales de la cebolla actúan en favor de la juventud y la firmeza de la piel. Foto: Archivo La vitamina C actúa como antioxidante y protege frente al daño solar. El estudio asoció niveles más altos con mayor grosor de la piel y más producción de colágeno. También se observó una renovación celular más activa, un factor ligado a una apariencia firme y sana.

Las cremas aportan beneficios, pero la nutrición trabaja de forma integral. Cuando la vitamina C llega por vía digestiva, el organismo la distribuye donde resulta necesaria, incluida la piel.