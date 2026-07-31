Por qué se toma caña con ruda el 1 de agosto y qué significa

Cada 1 de agosto, una antigua costumbre vuelve a las mesas argentinas: beber caña con ruda , o en algunos hogares té de ruda, como gesto de protección. El rito busca dejar atrás los males del invierno, atraer salud y fortuna y abrir un nuevo ciclo bajo la celebración de la Pachamama.

Sin embargo, no existe una obligación de consumirla ni evidencia científica de que prevenga enfermedades. Se trata de una práctica cultural y simbólica que se extendió desde el nordeste y el norte argentino hacia otras regiones del país. Además, la preparación tradicional es la caña con ruda, no una infusión concentrada. Esta diferencia resulta importante porque la planta puede contener sustancias tóxicas y su ingesta requiere precauciones.

El origen de la costumbre está relacionado con los pueblos originarios de América y, especialmente, con antiguas creencias guaraníes. Agosto era considerado uno de los meses más difíciles del año: las bajas temperaturas, las lluvias intensas y la escasez de alimentos provocaban enfermedades y muertes tanto entre las personas como en el ganado. Frente a esas condiciones, se preparaban bebidas con hierbas a las que se atribuían cualidades protectoras.

Con el paso del tiempo, el aguardiente de caña y la ruda se incorporaron a ese repertorio. El imaginario popular terminó por convertir la mezcla en una defensa contra la mala suerte, la envidia y los llamados “males del invierno”. Su consumo quedó asociado al primer día del mes como una forma de atravesar ese período y recibir la etapa siguiente con mejores augurios. La Secretaría de Cultura de la Nación identifica a Misiones y Corrientes como dos de los territorios donde la práctica adquirió mayor arraigo antes de expandirse por el país.

La cantidad y la manera de beberla varían según la tradición familiar. Algunas personas toman tres tragos; otras, siete sorbos o uno solo, generalmente en ayunas. Tampoco existe una única receta: suele prepararse con aguardiente de caña y hojas de ruda que permanecen en maceración durante un tiempo. La costumbre popular sostiene que quienes no pudieron cumplir el rito el 1° de agosto tienen plazo hasta mediados de mes. Esas pautas pertenecen al terreno de las creencias y no representan indicaciones médicas ni aseguran beneficios para el organismo.

Qué relación tiene con el Día de la Pachamama

La fecha coincide con la celebración de la Pachamama, una ceremonia de agradecimiento a la Madre Tierra practicada por comunidades originarias andinas. Durante agosto se realizan ofrendas para agradecer los alimentos y pedir salud, prosperidad, buenas cosechas y fecundidad para los animales. Uno de los rituales es la corpachada: se abre un pequeño pozo y se depositan comidas, bebidas, hojas de coca y otros elementos antes de volver a cubrirlo.

También se sahúman viviendas y corrales, se comparten platos y se cantan coplas. La finalidad es renovar el vínculo entre las personas y la naturaleza, además de reafirmar una identidad cultural y espiritual. Aunque la caña con ruda procede principalmente de la tradición guaraní, con el tiempo ambas prácticas confluyeron en el calendario popular del 1 de agosto. Así, la bebida pasó a formar parte de una jornada más amplia de agradecimiento y apertura de un nuevo ciclo. Argentina.gob.ar señala que las ceremonias dedicadas a la Pachamama pueden desarrollarse durante todo el mes y no solamente en su primera jornada.

Por qué hay que tener cuidado con el té de ruda

La vigencia cultural de la práctica no elimina sus posibles riesgos. Este 31 de julio, el Ministerio de Salud Pública de Tucumán recordó que no hay pruebas científicas de que el té de ruda tenga efectos medicinales o sirva para prevenir y curar enfermedades. Su consumo en cantidades elevadas puede provocar náuseas, vómitos, mareos y dolor abdominal. La advertencia alcanza especialmente a niños, embarazadas y adultos mayores, grupos para los cuales la cartera sanitaria desaconsejó la bebida.

En el caso de adultos sanos que decidan sostener la tradición, la recomendación oficial es limitarse a uno o dos sorbos y evitar preparaciones abundantes o concentradas. También conviene recordar que la caña contiene alcohol y, por lo tanto, no es apta para menores, embarazadas, personas que deben conducir o quienes tengan contraindicada su ingesta. El ritual conserva un fuerte valor simbólico, pero no reemplaza vacunas, consultas médicas ni otros cuidados efectivos. Ante síntomas posteriores al consumo, corresponde buscar asistencia profesional y no recurrir a nuevas preparaciones caseras. El Ministerio de Salud Pública de Tucumán pidió respetar la tradición sin confundirla con un tratamiento sanitario.