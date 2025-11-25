Por qué se recomienda hervir hojas de laurel en esta época y para qué sirve
Hervir hojas de laurel es un truco casero cada vez más usado en el hogar para ahuyentar mosquitos en los meses de calor y mejorar el ambiente.
Con la llegada del calor, los métodos caseros para mejorar el ambiente del hogar vuelven a ser tendencia. Uno de los más mencionados es hervir hojas de laurel, una práctica que está recuperando popularidad por su efectividad, su costo mínimo y por ser una alternativa natural para resolver varios problemas comunes en épocas de altas temperaturas.
Ahuyenta mosquitos y otros insectos
El principal motivo por el que muchos recurren al laurel es su capacidad para espantar mosquitos. El calor y la humedad aumentan la presencia de insectos en casa y el vapor que desprenden las hojas al hervirse libera un aroma fuerte y persistente que funciona como repelente natural. También ayuda a alejar mosquitas, moscas e incluso hormigas.
Te Podría Interesar
Mejora el aire y neutraliza olores
Al hervir hojas de laurel también se mejoran los aromas de casa. Esta planta ayuda a purificar el aire, ya que sus aceites esenciales neutralizan olores de comida, humedad o encierro. Solo un puñado de hojas hervidas puede perfumar varios ambientes.
Genera un entorno más relajante
Otro beneficio poco conocido es su efecto relajante. El laurel contiene linalol, un compuesto aromático que ayuda a reducir la sensación de estrés y a crear un ambiente más tranquilo. Por eso muchas personas lo usan en la noche para aromatizar la casa y favorecer el descanso.
Alivia molestias respiratorias
El vapor tibio del laurel también puede ayudar a despejar vías respiratorias de manera suave, especialmente en días de cambios de temperatura o cuando hay irritación leve por el aire seco.
Cómo usar el laurel en casa
Solo hace falta hervir un puñado de hojas (frescas o secas) durante unos minutos y dejar la olla destapada para que el vapor se esparza por la casa. También podés pasar el líquido a un atomizador y usarlo como spray natural.