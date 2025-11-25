Por qué se recomienda hervir hojas de laurel en esta época y para qué sirve

Hervir hojas de laurel es un truco casero cada vez más usado en el hogar para ahuyentar mosquitos en los meses de calor y mejorar el ambiente.

Con la llegada del calor, los métodos caseros para mejorar el ambiente del hogar vuelven a ser tendencia. Uno de los más mencionados es hervir hojas de laurel, una práctica que está recuperando popularidad por su efectividad, su costo mínimo y por ser una alternativa natural para resolver varios problemas comunes en épocas de altas temperaturas.

Ahuyenta mosquitos y otros insectos El principal motivo por el que muchos recurren al laurel es su capacidad para espantar mosquitos. El calor y la humedad aumentan la presencia de insectos en casa y el vapor que desprenden las hojas al hervirse libera un aroma fuerte y persistente que funciona como repelente natural. También ayuda a alejar mosquitas, moscas e incluso hormigas.

Mejora el aire y neutraliza olores Al hervir hojas de laurel también se mejoran los aromas de casa. Esta planta ayuda a purificar el aire, ya que sus aceites esenciales neutralizan olores de comida, humedad o encierro. Solo un puñado de hojas hervidas puede perfumar varios ambientes.

Otro beneficio poco conocido es su efecto relajante. El laurel contiene linalol, un compuesto aromático que ayuda a reducir la sensación de estrés y a crear un ambiente más tranquilo. Por eso muchas personas lo usan en la noche para aromatizar la casa y favorecer el descanso.

Alivia molestias respiratorias El vapor tibio del laurel también puede ayudar a despejar vías respiratorias de manera suave, especialmente en días de cambios de temperatura o cuando hay irritación leve por el aire seco.