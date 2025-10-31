El truco casero para perfumar tu casa con solo dos ingredientes naturales

Una mezcla natural con laurel y cáscara de limón se volvió tendencia en redes por su efectividad para perfumar la casa sin usar productos químicos.

Hervir hojas de laurel y cáscaras de limón aromatiza la casa y purifica el aire. Foto: Shutterstock

Existen métodos caseros para hacer que la casa siempre tenga un aroma fresco y natural. Solo se necesitan hojas de laurel y cáscaras de limón, dos ingredientes fáciles de conseguir que suelen estar en todas las alacenas.

Cómo preparar la mezcla aromática para casa El proceso para hacerlo es fácil. Solo se necesita colocar varias hojas de lauren junto con la cáscara de limón en una olla y agregar suficiente agua para cubrir los ingredientes. Esto se lleva a ebullición durante unos minutos hasta que el vapor comience a desprender un aroma intenso y refrescante. Luego, se puede dejar que el vapor se disperse por el ambiente o colocar la mezcla en pequeños frascos abiertos en diferentes rincones de la casa.

Este truco no solo deja un aroma limpio y natural, sino que también ayuda a neutralizar malos olores en la cocina, el baño o los ambientes cerrados. El ácido cítrico del limón combinado con la potencia del laurel para limpiar el aire, crean este ambientador casero potente.

Por qué funciona tan bien El laurel tiene propiedades antibacterianas y purificantes, mientras que el limón aporta un perfume cítrico que estimula la concentración y el bienestar. Juntos, crean una combinación perfecta que mejora el aire del hogar sin necesidad de aerosoles ni aromatizantes artificiales que muchas veces, cuestan caros.