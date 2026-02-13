Por qué recomiendan lavar las cortinas con una cucharada de azúcar

Las cortinas pueden acumular polvo y olores con facilidad, y un sencillo truco con azúcar en el lavarropas promete mejorar su limpieza y suavidad.

El lavado frecuente de las cortinas ayuda a evitar la acumulación de polvo y malos olores.

Las cortinas cumplen un rol fundamental en el hogar. No solo permiten regular la luz natural y preservar la intimidad, sino que, en el caso de las térmicas, también ayudan a mantener la temperatura interior, tanto en verano como en invierno. Sin embargo, muchas veces se pasa por alto un aspecto clave: su limpieza.

Al estar expuestas de forma constante, las cortinas acumulan polvo, ácaros y olores con facilidad, especialmente aquellas ubicadas cerca de la cocina o en hogares donde se fuma. Por eso, especialistas en limpieza del hogar recomiendan higienizarlas al menos una vez al mes. Entre los trucos más difundidos aparece uno particular: agregar una cucharada de azúcar al lavado en el lavarropas.

Por qué lavar las cortinas con una cucharada de azúcar Antes de colocar las cortinas en el lavarropas, es fundamental verificar que el material sea apto para lavado automático. Algunas telas delicadas requieren limpieza en seco o programas especiales.

Si la etiqueta lo permite, el procedimiento es simple: colocar las cortinas en el tambor, agregar el detergente habitual en el compartimento correspondiente y sumar una cucharada de azúcar directamente en el tambor antes de iniciar el ciclo.

Según quienes recomiendan este método, el azúcar puede actuar como un suavizante natural y ayudar a que ciertas telas recuperen mejor su caída. También se le atribuye un efecto que facilitaría la eliminación de manchas leves.