Por qué recomiendan colocar pelotitas de papel de aluminio en el inodoro

El papel de aluminio forma parte de las soluciones caseras de limpieza para el hogar. Existe un truco que se ha vuelto viral en las redes sociales para purificar el depósito del inodoro en pocos minutos y en simples pasos.

La técnica es muy sencilla, pero hay que respetar los tiempos indicados para que resulte efectiva. En primer lugar, se forman cuatro pelotitas de papel de aluminio que sean medianas. Colocarlas dentro del depósito (cisterna) del inodoro y dejar actuar quince minutos.

Este material ayudará a desprender los sedimentos minerales acumulados. Luego se retiran las esferas del agua y se acciona el botón de la cadena. El agua saldrá con un tono amarillento y esa es una señal de que los residuos se han soltado dejando la cerámica más limpieza .

Nunca hay que dejar las pelotitas de aluminio de forma permanente porque pueden obstruir las válvulas o dañar el mecanismo de descarga.

Otros trucos

El papel aluminio no solo sirve para el inodoro; además es un aliado "multitarea" para combatir el sarro y la humedad. Se puede frotar suavemente las canillas para eliminar el sarro superficial y devolver el brillo original al cromo sin rayarlo.

Además, se puede colocar una lámina en la rejilla del desagüe ayuda a bloquear los malos olores y actúa como barrera contra insectos. También se puede usar como un raspador suave en las guías de la ducha para quitar restos de jabón seco y moho incrustado.

La efectividad del aluminio en la limpieza se debe a una reacción química suave que ayuda a remover la oxidación y los depósitos de calcio (sarro) presentes en el agua dura.