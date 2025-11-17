Por qué los expertos recomiendan tapar la cámara del celular

Quizá resulte exagerado, pero tapar la cámara del celular con una cinta puede ser una excelente opción para resguardar la seguridad.

Cuando se trata de proteger la privacidad, muchas personas toman medidas drásticas. Cubrir la cámara del celular con una simple cinta adhesiva puede parecer exagerado, pero según expertos en ciberseguridad, es una de las formas más efectivas de evitar el espionaje visual.

Esta práctica, que se popularizó hace más de una década, tiene fundamentos técnicos sólidos: los malwares y spywares pueden activar cámaras y micrófonos sin que el usuario lo note. Este consejo de tapar la lente se hizo viral en 2013, luego de que Edward Snowden, excontratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), advirtiera sobre las herramientas de vigilancia que podían acceder a los dispositivos personales. A partir de entonces, figuras públicas como Mark Zuckerberg o el exdirector del FBI James Comey reconocieron adoptar esta precaución.

celular usuario Los especialistas aseguran que tapar la cámara del celular es la mejor opción. Por qué recomiendan tapar la cámara del celular con una cinta Los programas espía pueden instalarse de diversas maneras: al descargar aplicaciones no oficiales, abrir enlaces sospechosos o permitir el acceso físico de terceros al dispositivo. Una vez dentro, estos softwares pueden registrar fotos, videos o incluso transmitir en vivo sin consentimiento del usuario.