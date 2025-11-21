Por qué limpiar con vinagre debajo de la cama y por qué recomiendan hacerlo

Limpiar con vinagre debajo de la cama se volvió una práctica muy usada y cada vez más personas aseguran que tiene beneficios en la limpieza del hogar.

El vinagre es uno de los productos caseros más elegidos para limpiar espacios difíciles.

El vinagre es uno de los productos naturales más usados en la limpieza del hogar y, aunque suene raro, aplicarlo debajo de la cama también tiene una explicación. Según quienes lo recomiendan, sirve para desinfectar, neutralizar malos olores y evitar la acumulación de polvo y humedad en un espacio que suele pasarse por alto.

Además, colocar un paño ligeramente humedecido con vinagre ayuda a eliminar ácaros y refrescar el ambiente, algo útil especialmente para quienes tienen alergias en esta época del año. Este truco también se usa en habitaciones con poca ventilación, ya que el vinagre actúa como desodorizante natural.

Cómo aplicar el vinagre sin dañar los muebles Para evitar manchas o daños, siempre se recomienda diluir el vinagre en agua y aplicarlo solamente en paños o recipientes pequeños. No debe usarse sobre superficies de madera sin tratar. La clave es realizarlo una o dos veces por semana para mantener la higiene general del dormitorio.