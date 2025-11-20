Limpieza: el truco casero para lavar remeras con estampas y no arruinarlas

Es posible realizar una limpieza de estas prendas sin dañar el material con vinagre o bicarbonato de sodio.

La limpieza de las remeras con estampados de vinilo o serigrafía debe realizarse con mucho cuidado para no dañarlas. Los químicos fuertes son el peor enemigo, por eso se recomienda un truco casero para que no quede afectado el material.

Limpieza: paso a paso Antes de cualquier truco de limpieza es importante proteger el estampado en la forma de lavar la ropa. Se aconseja poner la remera al revés antes del lavado porque eso reduce la fricción directa sobre el estampado.

Además, siempre hay que lavar con agua fría o tibia, pero nunca caliente porque el calor ablanda el pegamento y hace que las tintas se agrieten. En cuanto al secado, se recomienda evitar la secadora para que no se cuarteen las estampas. Dejar secar a la sombra.

Para la limpieza se puede usar media taza de vinagre blanco al agua de remojo o al ciclo de enjuague de la lavadora. Esto desinfecta la tela y suaviza la ropa sin riesgo de decolorar la estampa como lo hace la lavandina.

Otra opción es usar bicarbonato de sodio que es un blanqueador natural suave y un gran desodorizante. Para eso se forma una pasta con este producto y un poco de agua hasta que tenga consistencia espesa. Aplicar sobre la mancha y no sobre la estampa durante media hora. No frotar el estampado con esta pasta.