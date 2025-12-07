Presenta:

Por qué este ejercicio es lo mejor contra el envejecimiento

El secreto de la longevidad. Un solo ejercicio para proteger tu cuerpo al máximo. Retarda el envejecimiento.

Julián Martínez

Estos ejercicios son vitales para comenzar una jornada con la mejor energía Foto: Shutterstock
La juventud se construye desde las piernas. Existe un movimiento simple y poderoso que actúa como escudo protector frente al paso de los años, asegurando bienestar y autonomía. Este ejercicio se enfoca en los grupos musculares más grandes del cuerpo. Es el aliado perfecto para retrasar el envejecimiento.

El ejercicio contra el envejecimiento prematuro

Hablamos de la sentadilla, un ejercicio fundamental para la salud y la fuerza funcional. Este movimiento recluta y activa los músculos más grandes de nuestro organismo. El trabajo se concentra en los cuádriceps y los glúteos, auténticos motores del cuerpo. Su práctica regular ofrece un retorno de inversión en bienestar asombroso.

Sentadillas Ejercicios para glúteos Foto: Shutterstock
La activación de estos grandes músculos es una transformación interna. Ayudan al cuerpo a utilizar y procesar la glucosa de manera eficiente, generando energía. Con ello, se reduce de forma directa el riesgo metabólico que aumenta con la edad. Mantener esta función muscular es esencial para la prevención de padecimientos.

SENTADILLAS Foto: SHUTTERSTOCK
Las sentadillas son sinónimo de independencia en la vida diaria de las personas. Para comenzar a disfrutar de estos beneficios, se sugiere una rutina sencilla. Se aconseja realizar series de cuatro repeticiones, llegando hasta doce en cada una. La constancia es amiga de los resultados, por ello, háganlo cada tres días. Este pequeño compromiso con el ejercicio regala años de calidad de vida.

