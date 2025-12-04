Por qué cada vez más personas ponen papel aluminio en las patas de sus muebles

Hay trucos del hogar que aunque parezcan extraños, tienen varias funciones prácticas que explican por qué cada vez más personas lo adoptan cotidianamente. Uno de ellos es poner papel aluminio en las patas de los muebles .

Uno de los principales motivos tiene que ver con ahuyentar insectos, especialmente hormigas y cucarachas. El papel aluminio actúa como una superficie incómoda para estos bichos, ya que refleja la luz, genera ruido al contacto y dificulta que puedan trepar.

Además, al no absorber olores ni humedad, evita que las patas de mesas, camas o alacenas se conviertan en puntos de acceso para las plagas.

Otra razón clave es el cuidado de los pisos, sobre todo en casas con cerámica, madera o flotantes. El aluminio reduce el roce directo, evitando rayones y marcas cuando se mueven los muebles .

También funciona como una barrera contra la humedad, algo especialmente útil en ambientes donde se lava el piso con frecuencia o hay filtraciones. De esta manera, se protegen las patas de madera del deterioro y la hinchazón.

Aprende los diferentes usos del papel aluminio Foto: Shutterstock Aprende los diferentes usos del papel aluminio en el hogar. Foto: Shutterstock

Útil si tenés mascotas

En hogares con gatos o perros, el papel aluminio cumple una función extra. Muchos animales evitan pisarlo porque les resulta molesto al tacto o por el sonido que genera. Por eso, algunas personas lo usan para evitar que las mascotas rasquen sillones, muerdan patas de mesas o se suban a ciertos muebles.

Una solución barata y fácil

A diferencia de otros protectores más elaborados, este truco tiene una ventaja clara: es económico y rápido. Solo hace falta envolver bien la base del mueble y renovar el aluminio cuando se rompe o desgasta.