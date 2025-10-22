Por qué activar el Modo Avión hace que tu celular cargue más rápido
Activar el Modo Avión en el teléfono celular puede tener más usos y beneficios de los que solemos conocer.
En el caso de estar apurados, todo puede parecernos un poco más lento. Particularmente con la tecnología esto se vuelve más notorio cuando el archivo no se descarga tan rápido como queremos o el celular no termina de tener la batería que necesitamos.
Sin embargo, en estos momentos existe un truco rápido que podemos implementar. Se trata de activar la función “Modo Avión ” en el celular. La razón de por qué funciona es simple: en este modo se desactivan las conexiones inalámbricas que pueden estar consumiendo energía, como Wi-Fi, datos móviles, Bluetooth y GPS.
En decir, el móvil deja de buscar señal, sincronizar apps o actualizar en segundo plano, lo que reduce el consumo de energía mientras carga.
Otras recomendaciones para carga rápida del celular
Se pueden implementar otras técnicas para que el celular cargue más rápido. Principalmente, el tiempo de carga depende del tipo de cargador o del tipo de cable. Sin embargo, esto combinado con poner el celular en Modo Avión puede acelerar los tiempos de espera.
En sintonía con estas recomendaciones, para que el teléfono cargue más rápido se recomienda no usar ninguna aplicación mientras está enchufado.