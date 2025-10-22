Por qué activar el Modo Avión hace que tu celular cargue más rápido

Activar el Modo Avión en el teléfono celular puede tener más usos y beneficios de los que solemos conocer.

El Modo Avión desactiva funciones que consumen energía y acelera la carga del celular. Foto: Shutterstock

En el caso de estar apurados, todo puede parecernos un poco más lento. Particularmente con la tecnología esto se vuelve más notorio cuando el archivo no se descarga tan rápido como queremos o el celular no termina de tener la batería que necesitamos.

Sin embargo, en estos momentos existe un truco rápido que podemos implementar. Se trata de activar la función “Modo Avión ” en el celular. La razón de por qué funciona es simple: en este modo se desactivan las conexiones inalámbricas que pueden estar consumiendo energía, como Wi-Fi, datos móviles, Bluetooth y GPS.

En decir, el móvil deja de buscar señal, sincronizar apps o actualizar en segundo plano, lo que reduce el consumo de energía mientras carga.

Activando el "modo avión" podrás cargar el móvil mucho más rápido. Evitar el uso del teléfono mientras está enchufado mejora el rendimiento de la batería. Foto: Archivo Otras recomendaciones para carga rápida del celular Se pueden implementar otras técnicas para que el celular cargue más rápido. Principalmente, el tiempo de carga depende del tipo de cargador o del tipo de cable. Sin embargo, esto combinado con poner el celular en Modo Avión puede acelerar los tiempos de espera.