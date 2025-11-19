Polémica en X: el insólito chat viral sobre vivir sola

El chat que hizo estallar la paciencia de miles de personas en la plataforma de X. La incómoda verdad de las citas.

Las redes sociales son un espejo. Hace unos días, un simple mensaje en X (antes Twitter) se transformó en una polémica, superando cuarenta millones de vistas. El tema central: el riesgo de compartir con un hombre cuando la mujer dice que vive sola. El chat y posteo generó millas de anécdotas compartidas que exponían situaciones de invitaciones con cero reciprocidad.

Un chat que dice la verdad de las citas La publicación viral exponía la frase: "Ojo con decirle a un hombre hoy que vives sola, porque te quieren invitar a salir a tu casa y cenar con tu comida". El revuelo confirma que la experiencia resultó ser bastante común. La joven compartió capturas de pantalla de la charla que tuvo con un chico por WhatsApp, lo que generó indignación. Él comenzó con una audaz: "¿Y si hoy hacemos cena y cenamos en tu casa?", sin ninguna sutileza o tacto.

chat citas Ante la sorpresa de ella, el joven replicó de inmediato: "Sí, así puedo hacer crítica de tus habilidades culinarias". La respuesta la dejó sin palabras, desmotivando toda posibilidad de continuar una interacción cordial.

Ella intentó salvar el encuentro, proponiendo otro formato: "Podemos quedar y hacemos vermut. Luego vamos a comprar para cocinar". La idea era un encuentro neutral y una contribución mutua. Sin embargo, la respuesta del muchacho fue aún más desconcertante."¿A comprar? ¿Tienes la nevera vacía?", retrucó él. Su tono daba a entender que la compra era un gasto innecesario. La chica, cansada de la insistencia, decidió poner sus cartas sobre la mesa con total honestidad.

Ella le consultó si su plan era venir, que ella cocinara, que usara los alimentos que ya tenía en el refrigerador, y que él no aportara ni una contribución mínima. La réplica final del chico la desarmó por completo. "Con mi presencia...", respondió, añadiendo un emoticono de felicidad. Esta frase remató una serie de malos entendidos. La joven explotó al ver que él presentaba su pretensión como el plan perfecto para ella, sin gasto ni esfuerzo de su parte.