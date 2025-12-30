Plantas tropicales: tres opciones ideales para decorar el hogar sin complicaciones
Las plantas tropicales se volvieron protagonistas en la decoración del hogar: aportan frescura, estilo y son fáciles de cuidar.
Las plantas tropicales se han convertido en protagonistas indiscutidas de la decoración en los últimos años. Sus hojas grandes, verdes y brillantes aportan frescura y un aire exótico en cualquier ambiente. Los amantes de la jardinería ya no se conforman con una sola especie: muchos se han vuelto verdaderos coleccionistas de estos ejemplares que combinan belleza y resistencia.
En esta ocasión, te presentamos tres recomendaciones de plantas tropicales que no pueden faltar si querés sumar estilo y naturaleza a tu hogar sin complicarte con cuidados excesivos.
Tres plantas tropicales que decoran el hogar
Monstera deliciosa (Costilla de Adán)
Entre las opciones más elegidas aparece la Monstera deliciosa, también conocida como costilla de Adán. Sus hojas grandes y perforadas la volvieron una de las favoritas en decoración de interiores. Se adapta bien a espacios con luz indirecta y no tolera el sol directo. El riego debe ser moderado, dejando secar la tierra entre cada aporte de agua. La humedad ambiental favorece su crecimiento, por lo que suele ubicarse cerca de ventanas o recibir pulverizaciones ocasionales.
Calathea orbifolia
Otra alternativa es la Calathea orbifolia, una planta tropical valorada por sus hojas redondeadas con vetas claras. No requiere exposición solar directa y crece correctamente en ambientes con luz baja o media. Necesita riegos frecuentes, pero sin encharcar el sustrato. Una de sus ventajas es que es segura para hogares con mascotas, por lo que suele recomendarse para dormitorios y espacios compartidos.
Dracaena marginata
La Dracaena marginata completa la lista de plantas tropicales aptas para interiores. Su aspecto estilizado y minimalista combina con decoraciones modernas y su resistencia la convierte en una opción ideal para quienes no tienen experiencia en jardinería. Tolera condiciones de poca luz y requiere riegos espaciados, generalmente cada 10 o 15 días, lo que la hace una de las especies más prácticas.