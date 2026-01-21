Plantas que duran años y con pocos cuidados
Las plantas ideales para quienes siempre se olvidan de regar. Estas especies no piden atención diaria.
Hay plantas que duran años y no necesitan rutinas complejas ni riego diario. Estas especies verdes y resistentes se adaptan bien a distintos espacios y acompañan por mucho tiempo. Son ideales para quienes quieren sumar naturaleza al hogar con pocos cuidados.
Acá te va una lista de plantas duraderas
La sansevieria, conocida como lengua de suegra, encabeza la lista. Tolera sol o sombra y el riego es esporádico. Sus hojas firmes resisten el paso del tiempo y los descuidos. Es una opción elegida en casas y oficinas por su larga vida y su bajo mantenimiento.
Te Podría Interesar
La zamioculca es para interiores. Crece lento y prefiere luz baja o media. El riego es poco frecuente y su estructura carnosa guarda agua. Mantiene su color verde intenso durante años. Funciona bien en departamentos y espacios con poca luz natural.
El aloe vera combina resistencia y utilidad. Necesita buena luz y poca agua. Soporta períodos largos sin riego y sigue creciendo. Sus hojas contienen gel muy valorado para el cuidado de la piel. Además, aporta un toque natural y ordenado a balcones y cocinas.
El potus es otro clásico. Prefiere luz indirecta y riego moderado. Se adapta a distintos ambientes y mantiene su vigor con facilidad. Sus tallos colgantes decoran estanterías y paredes. Incluso en recipientes con agua conserva su aspecto durante largos períodos.
Los cactus representan la resistencia pura. Aman el sol directo y casi no requieren riego. Existen variedades que viven décadas y mantienen su forma. Son ideales para quienes buscan plantas firmes y decorativas sin atención frecuente.
La drácena suma elegancia y duración. Crece bien con luz media y poco riego. Sus hojas alargadas aportan presencia sin exigir cuidados diarios. Es común verla en salas, oficinas y espacios amplios donde se busca verde sin complicaciones.
La planta de jade también merece mención. Necesita buena luz y riego ocasional. Su crecimiento es lento y su vida extensa. Muchas personas la asocian con prosperidad y equilibrio. Con el paso de los años, su tronco gana fuerza y carácter.