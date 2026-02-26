Piernas fuertes en casa: el plan que funciona para ganar masa muscular

El método simple para ganar músculo sin gimnasio. Así crecen tus piernas. La rutina casera que transforma glúteos y cuádriceps.

Ganar masa muscular en las piernas no exige máquinas caras ni gimnasio. Con ejercicios básicos y buena técnica, el cuerpo responde. Las guías del American College of Sports Medicine indican trabajar en rangos de 8 a 12 repeticiones exigentes para estimular crecimiento muscular.

Piernas y masa muscular Ese rango no es casual. Cuando las últimas repeticiones cuestan, el músculo recibe el estímulo que necesita para crecer. Si puedes hacer muchas más sin esfuerzo, el trabajo queda corto. El progreso llega cuando el desafío aumenta con control y constancia.

La sentadilla es el primer paso. Puedes usar una silla como referencia. Baja con la espalda recta y empuja el suelo al subir. Activa cuádriceps y glúteos al mismo tiempo. Es uno de los movimientos más completos para el tren inferior.

Esta rutina de diversas sentadillas se puede realizar en cualquier lugar de la casa. Foto: Shutterstock Luego aparece la zancada o sentadilla dividida. Al trabajar una pierna por vez, la intensidad sube sin peso extra. El equilibrio entra en juego y el esfuerzo se siente más. Glúteos, cuádriceps e isquiotibiales se activan en cada repetición.

Lunge o Zancada.jpg El tercer ejercicio es el puente de glúteos. Acostado boca arriba, elevás la cadera y apretás fuerte arriba. Si querés más dificultad, hacelo a una pierna. Este movimiento apunta directo a la cadena posterior, zona olvidada en muchas rutinas.