Presenta:

Tendencias

|

piernas

Piernas fuertes en casa: el plan que funciona para ganar masa muscular

El método simple para ganar músculo sin gimnasio. Así crecen tus piernas. La rutina casera que transforma glúteos y cuádriceps.

Julián Martínez

EJERCICIO PARA PIERNAS Foto: SHUTERSTOCK
EJERCICIO PARA PIERNAS Foto: SHUTERSTOCK

Ganar masa muscular en las piernas no exige máquinas caras ni gimnasio. Con ejercicios básicos y buena técnica, el cuerpo responde. Las guías del American College of Sports Medicine indican trabajar en rangos de 8 a 12 repeticiones exigentes para estimular crecimiento muscular.

Piernas y masa muscular

Ese rango no es casual. Cuando las últimas repeticiones cuestan, el músculo recibe el estímulo que necesita para crecer. Si puedes hacer muchas más sin esfuerzo, el trabajo queda corto. El progreso llega cuando el desafío aumenta con control y constancia.

Te Podría Interesar

La sentadilla es el primer paso. Puedes usar una silla como referencia. Baja con la espalda recta y empuja el suelo al subir. Activa cuádriceps y glúteos al mismo tiempo. Es uno de los movimientos más completos para el tren inferior.

Esta rutina de diversas sentadillas se puede realizar en cualquier lugar de la casa. Foto: Shutterstock
Esta rutina de diversas sentadillas se puede realizar en cualquier lugar de la casa. Foto: Shutterstock
Esta rutina de diversas sentadillas se puede realizar en cualquier lugar de la casa. Foto: Shutterstock

Luego aparece la zancada o sentadilla dividida. Al trabajar una pierna por vez, la intensidad sube sin peso extra. El equilibrio entra en juego y el esfuerzo se siente más. Glúteos, cuádriceps e isquiotibiales se activan en cada repetición.

Lunge o Zancada.jpg

El tercer ejercicio es el puente de glúteos. Acostado boca arriba, elevás la cadera y apretás fuerte arriba. Si querés más dificultad, hacelo a una pierna. Este movimiento apunta directo a la cadena posterior, zona olvidada en muchas rutinas.

La frecuencia importa. Dos o tres sesiones por semana alcanzan para ver cambios, siempre que haya esfuerzo real. El descanso entre entrenamientos permite que el músculo se recupere y crezca.

Archivado en

Notas Relacionadas