Pensar sin parar agota: las 4 acciones simples que calman tu cerebro

Si tu mente no se detiene, prueba estos 4 hábitos que bajan el ruido en minutos. Cuatro trucos que ordenan tu mente. Pensar no es estresarse.

Es agotador. Pensar sin pausa desgasta. La mente salta de una idea a otra y no da tregua. No es solo estrés: es sobrecarga mental. Según la Organización Mundial de la Salud, el estrés afecta a millones de personas y altera el descanso, tu cerebro, la concentración y el estado de ánimo.

Cómo bajar la velocidad y pensar con calma Escribir lo que pasa por tu cabeza ayuda a vaciarla. Tomar papel y anotar ideas, pendientes o preocupaciones ordena el caos. No hace falta que sea perfecto. Solo sacar lo que está dando vueltas. Este ejercicio reduce la rumiación y mejora el enfoque.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cy8jepgkkjno Para las personas con enfermedades respiratorias, cantar puede ser muy útil. Getty Images

Tatarear o cantar suave durante uno o dos minutos cambia la respiración. Alarga la exhalación sin esfuerzo. Ese gesto activa el sistema de calma del cuerpo. El pulso baja y la tensión se reduce. Es simple y no requiere nada más que tu voz.

Aflojar mandíbula, cuello y hombros manda otra señal al cerebro. Cuando el cuerpo está rígido, la mente se mantiene en alerta. Soltar esa tensión corta ese ciclo. Unos segundos de atención en esas zonas hacen una diferencia real en cómo te sientes.