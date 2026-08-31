Patatas en adobillo, un clásico de la gastronomía andaluza que conquista paladares
Este plato tradicional de la cocina española, especialmente de Andalucía, ofrece un contraste irresistible entre la suavidad de las papas y el sabor especiado del adobillo.
Las patatas en adobillo son un plato tradicional de la cocina española, especialmente asociado a Andalucía, donde las papas se cocinan hasta quedar tiernas y se impregnan de una salsa aromática a base de ajo, pimentón y vinagre. Esta es una de las recetas sencillas y económicas que transforman ingredientes cotidianos en un plato lleno de personalidad.
El contraste entre la suavidad de las patatas y el sabor ligeramente ácido y especiado del adobillo hace que sean una guarnición irresistible. Dentro de la cocina casera, pueden servirse calientes o tibias y acompañar carnes, pescados o disfrutarse como plato sencillo. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 1 kg de patatas
- 4 dientes de ajo
- 1 cucharadita de pimentón dulce, ½ cucharadita de comino molido, sal y pimienta al gusto
- 2 cucharadas de vinagre de vino
- 100 ml de aceite de oliva
- 100 ml de agua
- Perejil fresco picado
- Preparar las patatas: pelar las patatas y cortarlas en trozos medianos o rodajas gruesas. Lavarlas y secarlas bien. Calentar parte del aceite de oliva en una sartén amplia.
- Cocinar las patatas: incorporar las patatas y cocinarlas a fuego medio, removiendo de vez en cuando, hasta que estén doradas por fuera y tiernas en el interior. Retirar y reservar.
- Preparar el adobillo: en la misma sartén agregar el resto del aceite y los ajos laminados. Cocinarlos suavemente hasta que estén dorados. Retirar la sartén del fuego y añadir el pimentón y el comino, mezclando rápidamente para evitar que el pimentón se queme.
- Incorporar el vinagre: volver a colocar la sartén a fuego bajo y agregar el vinagre y el agua. Mezclar para formar una salsa aromática y dejar cocinar durante unos minutos.
- Terminar la preparación: volver a incorporar las patatas y mezclar con cuidado para que queden bien cubiertas por el adobillo. Cocinar durante 5 minutos más para que absorban los sabores. Servir las patatas en adobillo calientes o tibias, terminadas con perejil fresco picado.