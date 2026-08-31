Patatas en adobillo, un clásico de la gastronomía andaluza que conquista paladares

Pasos

Preparar las patatas: pelar las patatas y cortarlas en trozos medianos o rodajas gruesas. Lavarlas y secarlas bien. Calentar parte del aceite de oliva en una sartén amplia.

Cocinar las patatas: incorporar las patatas y cocinarlas a fuego medio, removiendo de vez en cuando, hasta que estén doradas por fuera y tiernas en el interior. Retirar y reservar.

Preparar el adobillo: en la misma sartén agregar el resto del aceite y los ajos laminados. Cocinarlos suavemente hasta que estén dorados. Retirar la sartén del fuego y añadir el pimentón y el comino, mezclando rápidamente para evitar que el pimentón se queme.

Incorporar el vinagre: volver a colocar la sartén a fuego bajo y agregar el vinagre y el agua. Mezclar para formar una salsa aromática y dejar cocinar durante unos minutos.