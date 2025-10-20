Paso a paso: cómo recuperar la cuenta de Gmail en caso de bloqueos o robos

Google presentó herramientas para proteger tu cuenta de Gmail en simples pasos. Se trata de los Contactos de recuperación: qué es y cómo funciona.

Perder el acceso a la cuenta de Gmail puede ser una situación engorrosa, sobre todo si se trata de un correo vinculado al celular o a servicios bancarios. Para evitar estos problemas, Google presentó los Contactos de recuperación, una función que permite designar a familiares o amigos de confianza para validar la identidad del usuario y restablecer el acceso.

A través de esta nueva herramienta, la empresa busca incorporar un respaldo que agiliza la confirmación de identidad sin comprometer la seguridad, ni la privacidad de los datos. En este sentido, el contacto elegido no podrá acceder a la información personal, ni recibir notificaciones sobre la actividad de la cuenta.

Ahora Gmail escribirá tus correos Foto: Shutterstock Google incorporó herramientas para aumentar la protección de las cuentas de Gmail. Foto: Shutterstock Cómo funciona esta herramienta de Google La función se activa desde el apartado Seguridad y acceso en la configuración de la cuenta. Allí, el usuario puede seleccionar la opción Contactos de recuperación e invitar a la persona elegida, quien tendrá siete días para aceptar. Una vez confirmado, el sistema enviará un código de verificación cuando el titular necesite recuperar su cuenta, garantizando una asistencia confiable y controlada. Este mecanismo busca reemplazar los tediosos pasos de los antiguos formularios automáticos por un proceso más ágil, personalizado y respaldado por una persona de confianza.