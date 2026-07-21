¿Pasás muchas horas frente al monitor? Los ajustes que ayudan a descansar la vista

La jornada frente al monitor suele extenderse mucho más allá del horario laboral. Reuniones virtuales, documentos, mensajes y entretenimiento acumulan horas de enfoque a corta distancia. Al final del día pueden aparecer sequedad ocular, visión borrosa, dolor de cabeza o dificultades para cambiar rápidamente el foco.

Este conjunto de molestias se conoce como fatiga visual digital o síndrome visual informático. Su intensidad suele crecer con el tiempo de exposición, aunque también intervienen los reflejos, la mala iluminación, una postura inadecuada o problemas de visión sin corregir. La Asociación Estadounidense de Optometría aclara que no se trata de una sola enfermedad, sino de varios síntomas relacionados con el uso prolongado de dispositivos.

La pantalla no debería parecer una fuente de luz aislada dentro de una habitación oscura ni quedar opacada por una iluminación excesiva. El brillo debe acompañar las condiciones del entorno, mientras que el contraste tiene que permitir una lectura cómoda. También conviene orientar el monitor de modo que las ventanas y lámparas no produzcan reflejos.

Si las letras resultan pequeñas, reducir la resolución no es la mejor salida porque resta nitidez: es preferible conservar la resolución nativa y aumentar el escalado o el tamaño del texto desde el sistema operativo. La Academia Estadounidense de Oftalmología recomienda ajustar brillo y contraste, además de recurrir a filtros mate cuando el reflejo no puede eliminarse de otra manera.

La pantalla debe estar directamente frente al usuario y, como referencia, a una distancia aproximada de entre 50 y 70 centímetros. El centro del monitor puede quedar algo por debajo de la línea natural de la mirada, para que los ojos apunten ligeramente hacia abajo. Estas pautas reducen el esfuerzo visual y ayudan a evitar posiciones forzadas del cuello. La orientación final dependerá del tamaño del equipo y de las necesidades de cada persona, pero el objetivo es leer sin inclinar el cuerpo ni acercar la cara. Las recomendaciones ergonómicas de OSHA aconsejan mantener el monitor, como mínimo, a unos 50 centímetros y controlar los reflejos provenientes de la iluminación superior.

Pausas y parpadeo: dos hábitos decisivos

Durante el trabajo con pantallas disminuye la frecuencia del parpadeo, lo que favorece la sequedad y la irritación. Una práctica sencilla es seguir la regla 20-20-20: cada 20 minutos, mirar durante 20 segundos un objeto situado a unos seis metros. No es una cura, pero permite interrumpir el enfoque cercano y relajar temporalmente la vista. También ayudan las pausas más extensas cada dos horas, levantarse del escritorio y recordar parpadear de manera completa. Quienes utilizan lentes de contacto y experimentan sequedad pueden consultar si les conviene alternarlos con anteojos durante las jornadas largas.

Los modos nocturnos y las configuraciones cálidas pueden resultar más agradables cuando baja la iluminación, pero no deben presentarse como una solución comprobada contra la fatiga. La evidencia disponible tampoco demuestra que la luz azul habitual de las pantallas produzca daño ocular permanente. Una revisión de Cochrane concluyó que los anteojos con filtro azul probablemente no ofrecen una reducción relevante del cansancio visual frente a cristales convencionales. Disminuir el uso de dispositivos antes de dormir puede favorecer el descanso, pero eso no equivale a atribuir todos los síntomas a un color específico de luz.

Características como la superficie antirreflejo, el control de parpadeo y una imagen estable pueden mejorar la experiencia, aunque no reemplazan una configuración adecuada ni los descansos. Una tasa de refresco elevada aporta mayor fluidez al movimiento, pero no existe un valor mínimo universal capaz de prevenir la fatiga ocular.

Si el dolor, la visión borrosa, el ardor o la sequedad persisten después de cambiar estos hábitos, corresponde consultar a un oftalmólogo: detrás de las molestias puede haber graduaciones desactualizadas, ojo seco u otras condiciones que requieren evaluación profesional.