Parece caviar, pero crece en un árbol: cómo cultivar finger lime en el balcón

Desde afuera, el fruto parece un pequeño pepino. La sorpresa llega al abrirlo: en lugar de gajos, aparecen diminutas esferas que estallan en la boca con un sabor ácido. Ese interior le dio al finger lime el apodo de «caviar cítrico» y despertó el interés por cultivarlo, incluso cuando este tipo de árbol esté en balcones.

Originario de las selvas subtropicales del este de Australia, este cítrico —Citrus australasica— crece como arbusto o árbol pequeño y tiene ramas con espinas. Sus frutos son alargados, pero el color de la cáscara y de la pulpa cambia según la variedad: puede haber tonos verdes, amarillos, rosados o rojizos. Las esferas de jugo suelen usarse para terminar platos, postres y bebidas. Su atractivo gastronómico explica que se venda como un producto especial.

Qué necesita para crecer en una maceta La falta de jardín no descarta su cultivo. La Universidad de California incluye al finger lime entre los cítricos que pueden mantenerse en recipientes y recomienda elegir la ubicación según las horas de sol y el riesgo de heladas. Para empezar, conviene buscar un ejemplar sano en un vivero y consultar si está injertado y qué tamaño puede alcanzar su variedad. La maceta debe permitir que salga el agua; a medida que las raíces ocupen el recipiente, habrá que trasplantarlo a uno mayor. Un sustrato que drene bien es esencial: mantener las raíces empapadas puede perjudicar a la planta.

Finger lime. Shutterstock También importa dónde se coloca. Una guía de extensión de la Universidad de California señala que el finger lime prefiere entre seis y ocho horas diarias de luz y puede agradecer algo de resguardo durante las horas de calor más intenso. El riego debe ser regular, ajustado a lo que ocurre en la maceta: el sustrato necesita humedad, pero no agua acumulada. En un balcón expuesto, el viento merece atención, tanto por la planta como por los frutos, que pueden rozarse contra las espinas. Antes de una helada, lo más prudente es trasladar la maceta a un sitio protegido si su tamaño lo permite.

Cuánto tarda en dar frutos Tener un árbol en maceta no significa cosechar enseguida. Según el Departamento de Industrias Primarias de Nueva Gales del Sur, los ejemplares injertados pueden comenzar a fructificar alrededor del tercer año, mientras que las cosechas más abundantes suelen llegar bastante después. Los nacidos de semilla pueden tardar muchos más años y no necesariamente conservar las características del fruto del que proceden.