Parece basura, pero no lo es: el truco para reutilizar el recipiente de crema que puede cambiar tu hogar

Cuando se acaba una crema , muchos optan por tirar su recipiente a la basura sin saber que puede transformarse en un gran tesoro para decorar y organizar el hogar. Su plástico resistente es el material perfecto para crear nuevos envases para objetos y alimentos.

No obstante, antes de utilizar el pote de crema hay que higienizar correctamente para evitar consumir químicos no aptos para la ingesta humana, si es que se lo utiliza para almacenar alimentos. Y a su vez, una limpieza profunda permitirá eliminar bacterias que pueden causar mal olor y estropear tus recipientes.

Una forma de utilizar un viejo recipiente es convertirlo en florero . Para que tenga un acabado más “profesional” hay que recortar el cuello de rosca y llenar hasta la mitad con agua. Cabe destacar que no todos los envases pueden ser floreros debido a su tamaño.

Otra forma de aprovechar el contenedor es convertirlo en un portalápices o porta brochas de maquillaje. A diferencia de la idea anterior, aquí puede permanecer el cuello de rosca ya que aporta firmeza para sostener los objetos.

pote de crema porta brochas Una forma sencilla de ordenar tus brochas. Gemini

Por último, los frascos más pequeños pueden ser una buena alternativa para guardar semillas o legumbres, siempre y cuando tengas la tapa para cerrar. Esto es clave para preservar la calidad del alimento, evitar su deterioro y mantenerlo a salvo de plagas.

Por qué reciclar plásticos en desuso

En un contexto donde la contaminación está dañando el medio ambiente, reciclar plásticos es el secreto para disminuir su impacto. Pero si no quieres llevar a cabo alguna de estas manualidades, te recomendamos tirar tus plásticos en contenedores de reciclaje.