Para qué sirve poner romero debajo de la almohada y por qué lo recomiendan

Colocar hojas de romero bajo la almohada puede ayudar a relajarse, reducir el estrés y mejorar el descanso con un aroma natural y suave.

Colocar hojas de romero debajo de la almohada es un hábito simple que muchas personas incorporan a su rutina nocturna. Se trata de un recurso natural, económico y fácil de aplicar, que busca generar un ambiente más relajante antes de dormir. Su popularidad creció en los últimos años dentro de las prácticas de bienestar cotidiano.

El principal motivo por el que se recomienda tiene que ver con el aroma del romero. Esta planta contiene aceites esenciales que liberan una fragancia suave y herbal. Ese olor puede contribuir a crear una sensación de calma y ayudar a bajar el nivel de estrés acumulado durante el día.

romero Romero istockphoto

Además, se lo asocia con un descanso más profundo. En contextos de bienestar natural, el romero se vincula con la relajación y la claridad mental. Al estar cerca de la cabeza durante la noche, su aroma acompaña el proceso de conciliar el sueño de forma más tranquila.

Otro beneficio es que mejora el ambiente del dormitorio sin necesidad de productos artificiales. A diferencia de los aromatizantes industriales, el romero ofrece una alternativa natural y más suave. Esto resulta atractivo para quienes prefieren evitar fragancias intensas o químicas.