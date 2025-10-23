Pantalla de TV como nueva: el truco casero que lo deja sin ninguna raya

La pantalla del televisor es un imán para el polvo y las huellas. Lo notas cada vez que enciendes una película y los reflejos delatan manchas que no estaban ahí la semana pasada. La duda aparece enseguida: ¿con qué la limpio sin estropearla? La respuesta es más sencilla de lo que parece.

No hace falta comprar aerosoles costosos ni frotar con fuerza. Antes de tocar la pantalla, apaga el equipo y desconéctalo de la corriente. Es un gesto básico que reduce riesgos eléctricos y, de paso, permite ver mejor lo que hay que limpiar. Con el panel frío, el trazo del paño es más gentil y no quedan aureolas. Ten a mano un paño de microfibra exclusivo para esta tarea. Debe estar limpio, sin pelusas y sin restos de otros productos.

Evita usarlo para la cocina o los lentes: cada superficie pide su propio textil. Un pulverizador pequeño con agua purificada alcanza para la mayoría de los casos. Si hay marcas insistentes, puedes preparar una mezcla mitad agua purificada y mitad vinagre blanco. No huele agradable, pero se evapora rápido y no deja residuos.

Los fabricantes recomiendan telas suaves, sin costuras ásperas. La microfibra es ideal porque atrapa el polvo sin arañar. El líquido, en mínima cantidad . Demasiada humedad es mala para cualquier dispositivo electrónico. Papel tissue, servilletas, rollos de cocina y pañuelos no son aliados: su textura puede marcar el panel. También conviene dejar de lado limpiavidrios, amoníaco, alcohol isopropílico puro y solventes fuertes. La consigna es simple: suavidad, poca humedad y paciencia.

Humedece apenas la microfibra. Debe sentirse fresca, no mojada. Comienza por los marcos y la base, donde se junta más polvo. Ese borde sucio, si lo arrastras al centro, genera vetas. Luego avanza sobre el panel con movimientos delicados y constantes. Puedes trazar círculos amplios o pases horizontales; lo importante es no presionar. Trabaja desde el medio hacia los márgenes para no empujar la suciedad hacia adentro. Si surge una huella rebelde, vuelve a humedecer un rincón del paño con la mezcla de agua y vinagre, apoya sin frotar y retira en un solo gesto. Termina con un paño seco, también de microfibra, para pulir sin agregar líquido. Deja que se airee unos minutos y, recién entonces, vuelve a encender.

Paso a paso sin errores

Mantener limpios los laterales y la parte trasera ayuda más de lo que crees. En las rejillas de ventilación suele acumularse polvo fino que eleva la temperatura de trabajo. Un cepillo de cerdas blandas o un hisopo seco despeja esas ranuras sin forzar. No uses aspiradoras pegadas al panel ni sopladores potentes: pueden levantar partículas que vuelven a caer sobre la pantalla. Mejor un gesto breve, periódico y cuidadoso.

Si el control remoto también tiene huellas, límpialo aparte con un paño apenas humedecido. Así evitas trasladar grasa a la pantalla cada vez que cambias de canal. Pequeñas costumbres evitan grandes limpiezas.

En el día a día, lo ideal es una pasada rápida cuando el TV está apagado. Dos minutos alcanzan para que no se asiente el polvo. Si hay niños en casa o la pantalla está cerca de la cocina, conviene revisar con más frecuencia. Un toque en el tiempo justo evita marcas secas difíciles de sacar. ¿Y si tienes miedo de equivocarte? Piensa en estas tres ideas: menos líquido es más, el paño correcto lo hace todo, y la presión nunca ayuda. Con ese tríptico, la limpieza deja de ser un problema. La imagen gana contraste, los negros se ven profundos y los reflejos molestan menos. Tu próxima maratón de series se va a agradecer. Y tu televisor, también.