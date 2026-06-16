Nuevo DNI electrónico 2026: las claves para reconocerlo y quiénes deben tramitarlo

El DNI volvió a ocupar un lugar central en la conversación cotidiana, no por un trámite excepcional, sino por la llegada de un nuevo formato que ya comenzó a emitirse en Argentina. La actualización incorpora tecnología electrónica, rediseño visual y más herramientas de seguridad, pero no obliga a todos los ciudadanos a renovar el documento de inmediato.

La implementación alcanza a los ejemplares que se tramiten a partir de ahora, ya sea por vencimiento, actualización obligatoria, extravío, deterioro, cambio de domicilio o rectificación de datos. Quienes todavía tienen un DNI vigente pueden seguir utilizándolo con normalidad hasta la fecha de vencimiento impresa en la tarjeta.

La diferencia más importante está en la tecnología incorporada. El nuevo Documento Nacional de Identidad cuenta con un chip sin contacto, también conocido como contactless, que permite almacenar datos de forma segura y realizar validaciones electrónicas. A eso se suma una tarjeta de policarbonato multicapa, más resistente al uso diario y diseñada para dificultar adulteraciones o falsificaciones.

El cambio no se limita al material. El nuevo modelo incorpora grabado láser para los datos personales, código QR, imagen fantasma, número CAN y una zona de lectura mecánica. También suma elementos gráficos vinculados a la identidad nacional, como la escarapela en el retrato, el Sol de Mayo, glaciares, cordillera, el mapa bicontinental, la Bandera argentina, las Islas Malvinas, la flor de ceibo y la ballena franca austral.

El DNI anterior mantiene su validez, pero el nuevo formato apunta a elevar los estándares de seguridad documental. La información ya no queda simplemente impresa sobre la superficie, sino integrada en una estructura más resistente y protegida. El chip permite verificar la autenticidad del documento sin depender exclusivamente de controles visuales, algo clave para trámites digitales, cruces fronterizos y validaciones oficiales.

Otra diferencia está en la compatibilidad internacional. El nuevo diseño fue desarrollado bajo parámetros de la Organización de Aviación Civil Internacional, que fija criterios para documentos de viaje de lectura mecánica. En la práctica, esto busca facilitar controles más rápidos y confiables, especialmente en desplazamientos dentro del Mercosur y otros países de la región donde el DNI puede utilizarse como documento de viaje.

Quiénes deben renovarlo y cuánto cuesta

La renovación no es masiva ni automática. Deben hacer el trámite quienes tengan el DNI vencido, deteriorado, perdido o robado; quienes necesiten modificar datos personales; quienes realicen un cambio de domicilio; y los menores que deban cumplir con las actualizaciones obligatorias entre los 5 y 8 años o al llegar a los 14. En esos casos, el nuevo ejemplar ya se entrega con el formato electrónico vigente.

Los valores actuales dependen de la modalidad elegida. El trámite regular cuesta $10.000, mientras que el DNI exprés tiene un valor de $26.000 y permite recibirlo dentro de las 96 horas hábiles. La modalidad de 24 horas cuesta $41.000 y el DNI al instante, disponible solo en oficinas habilitadas, tiene un costo de $57.000. Para personas extranjeras, la primera identificación y las actualizaciones principales tienen un valor de $20.000.

El mensaje principal es simple: no hace falta correr a renovar si el documento actual está vigente y en buen estado. El nuevo DNI electrónico convivirá con los formatos anteriores durante los próximos años, mientras avance la renovación natural de ejemplares. Para quienes sí tengan que tramitarlo, la actualización ofrece un documento más durable, seguro y preparado para una identidad cada vez más digital.