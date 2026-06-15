Renovar el DNI electrónico 2026: cuáles son las diferencias entre el nuevo modelo y el anterior

Cambiar el DNI no será obligatorio de un día para el otro, pero el documento argentino ya empezó a transitar una nueva etapa. La versión electrónica 2026 incorpora tecnología pensada para hacer más difícil la falsificación, mejorar los controles de identidad y acompañar trámites que cada vez se vuelven más digitales.

El nuevo modelo fue aprobado por el Registro Nacional de las Personas y entró en vigencia el 1° de febrero de 2026. Aun así, quienes tengan un DNI en buen estado y dentro de su fecha de vencimiento podrán seguir usándolo. La renovación llegará, en la práctica, cuando corresponda hacer un nuevo trámite por vencimiento, extravío, robo, deterioro, cambio de domicilio o actualización de datos.

La diferencia más visible está en la tarjeta. El nuevo DNI está hecho en policarbonato, un material más resistente que el plástico utilizado en documentos tradicionales. No es un detalle menor: este soporte permite integrar mejor los datos personales y sumar capas de seguridad que dificultan la manipulación.

También cambia la forma en que se imprimen los datos. La información del titular y la foto se graban con láser sobre el material, lo que vuelve mucho más complejo alterar una imagen, modificar un apellido o intervenir una fecha sin que queden marcas. En el documento anterior, la seguridad dependía más de la lectura visual y de controles físicos menos sofisticados.

La nueva versión además incorpora recursos pensados para controles rápidos: microtextos, tintas que reaccionan a la luz ultravioleta, impresiones iridiscentes, hologramas, elementos que cambian según el ángulo de observación y detalles que solo pueden revisarse con herramientas específicas. Algunas señales sirven para una verificación a simple vista; otras quedan reservadas para personal entrenado o laboratorios especializados.

El rol del chip y la validación digital

El cambio más importante no se ve a simple vista: el chip electrónico sin contacto. Ese componente almacena información del titular de forma encriptada y permite validar la identidad de manera segura, sin depender siempre de una consulta a una base de datos externa.

En términos simples, el nuevo DNI no solo se mira: también puede leerse y verificarse de forma electrónica. Eso lo acerca a los estándares internacionales que ya se usan en documentos de viaje y sistemas modernos de identificación. Para bancos, organismos públicos, migraciones o fuerzas de seguridad, esta capa tecnológica suma una herramienta adicional frente a documentos adulterados.

El QR y los mecanismos de autenticación también apuntan en esa dirección. La idea es que el documento sirva tanto para controles presenciales como para procesos digitales, en un contexto donde cada vez más trámites empiezan en una pantalla y necesitan confirmar que la persona es realmente quien dice ser.

Qué pasa con el DNI anterior

El punto que más dudas genera es si hay que salir a renovarlo. La respuesta es no. Los DNI ya emitidos siguen vigentes hasta su vencimiento o hasta que la persona necesite tramitar otro ejemplar por alguna causa habitual. No hay un recambio masivo obligatorio.

La diferencia, entonces, no está en la validez legal inmediata, sino en el nivel de seguridad. El documento anterior sigue sirviendo para acreditar identidad, pero el nuevo suma materiales más resistentes, controles físicos más finos y una capa digital que permite verificar mejor la autenticidad.

Para el ciudadano común, el cambio se va a notar sobre todo al momento de hacer un nuevo trámite. Para el Estado y los organismos que controlan identidad, el salto es más amplio: menos margen para falsificaciones, más protección de datos y una herramienta mejor preparada para la identificación digital.

En definitiva, el DNI electrónico 2026 no es solo una renovación estética. Es una actualización del documento más importante de la vida cotidiana en Argentina, con mejoras pensadas para durar más, proteger mejor la información personal y adaptarse a una forma de acreditar identidad que ya no depende únicamente de mostrar una tarjeta.