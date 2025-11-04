Noviembre traerá la superluna más imponente del año: a qué hora se verá en Argentina

El próximo miércoles, la Luna alcanzará su punto más cercano a la Tierra y podrá verse un 16% más brillante que de costumbre. Enteráte a qué hora se verá en Argentina.

La noche del miércoles 5 de noviembre ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más esperados de 2025: la superluna de Castor. Este fenómeno será visible desde toda la Argentina y marcará el momento en que la Luna se acerque más a la Tierra en todo el año.

Según datos de Date and Time, la fase de máxima plenitud ocurrirá a las 10:19 (hora local argentina), aunque su mayor esplendor podrá apreciarse durante la noche, cuando el satélite ascienda en el horizonte. En ese momento, la Luna se encontrará a poco menos de 357.000 kilómetros de la Tierra, lo que la hará lucir un 8% más grande y cerca de un 16% más brillante que una luna llena promedio.

Qué es una superluna Las superlunas se producen cuando la fase de luna llena coincide con el perigeo, el punto de la órbita lunar más cercano a la Tierra. Dado que la trayectoria de la Luna no es perfectamente circular, en estas ocasiones el satélite se ve ligeramente más grande y luminoso de lo habitual. En este caso, la superluna de noviembre será la más grande del año y se la conoce como "Luna del Castor".

superlunaza.jpg La superluna de Castor alcanzará su punto máximo de visibilidad el miércoles 5 de noviembre y será la más brillante del 2025. El origen del nombre "Luna del Castor" El término proviene de las antiguas tradiciones de los pueblos originarios de América del Norte. En esta época del año, los castores reforzaban sus madrigueras para el invierno, muchas veces bajo la intensa luz de la luna llena. El United States Naval Observatory (USNO) explica que este es el período en que los animales trabajan antes de que las aguas se congelen. En distintas regiones del mundo, la luna de noviembre también recibe otros nombres, como Luna de Escarcha, Luna Helada o Luna de Nieve.