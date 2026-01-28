El brócoli es una alimento con muchos nutrientes y beneficios para la salud, pero si no se usa la técnica adecuada pierde sus cualidades.

No se hierve el brócoli para que no pierda propiedades. Fuente: IA Gemini.

El brócoli es uno de los alimentos vegetales más completos por su densidad nutricional. Es una especie de farmacia natural porque ofrece calcio, vitamina C y fibra, además de una potente carga de antioxidantes. Sin embargo, muchos lo cocinan mal y anulan sus nutrientes.

Generalmente las personas hierven o saltean el brócoli para poder cocinarlo, sin embargo los expertos advierten que estos métodos dejan al vegetal blando, descolorido y vacío de nutrientes.

La técnica definitiva para cocinar brócoli Para poder preservar su color verde vibrante y su valor biológico, la clave en este caso está en el vapor. En primer lugar, hay que trocear el brócoli en un tamaño simular y se coloca en una vaporera sobre agua hirviendo. Se tapa y se cocina entre 3 y 5 minutos. El objetivo es que quede una textura al dente.

Gemini_Generated_Image_vkhplvvkhplvvkhp Los nutrientes se explotan al vapor. Fuente: IA Gemini. Por último, para frenar la cocción residual se aconseja sumergir brevemente en agua fría. Una vez que está listo se puede poner en una sartén con ajo y un poco de aceite de oliva para realzar su sabor.

Más allá de lo nutricional, el brócoli tiene un importante impacto en la salud. Los estudios recientes señalan que consumir este vegetal entre dos y tres veces por semana se relaciona con una reducción de la mortalidad general de entre el 32% y el 43%.