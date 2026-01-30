La película basada en hechos reales disponible en Netflix que conmovió a México

"Museo" en Netflix narra el robo real al Museo Nacional de Antropología en 1985, un caso histórico que combina drama, tensión y hechos reales.

Museo es una película mexicana disponible en Netflix. Está basada en un hecho real ocurrido en 1985, cuando se perpetró uno de los robos más audaces. La historia combina drama, crimen y reflexión sobre el valor de la cultura. Fue dirigida por Alonso Ruizpalacios y se estrenó en 2018.

La trama sigue a Juan Núñez y Benjamín Wilson, interpretados por Gael García Bernal y Leonardo Ortizgris. Son dos amigos que deciden robar el Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México. El robo ocurre durante la Nochebuena de 1985, cuando el museo estaba cerrado.

Los protagonistas planifican durante meses cómo sustraer piezas arqueológicas de gran valor histórico, incluyendo reliquias mayas, mexicas y mixtecas. El film se centra en el robo, pero también muestra cómo sus decisiones afectan su vida personal y social.

En la vida real, el robo tomó años en resolverse. Algunas de las piezas fueron recuperadas décadas después. El caso tuvo repercusión internacional y se convirtió en un símbolo de audacia y descaro frente a instituciones culturales.

Museo es ideal para quienes buscan un drama basado en hechos reales, con emoción, historia y tensión que mantiene al espectador atento de principio a fin.