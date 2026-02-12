No es para agarrar: para qué sirven los agujeros en los bancos de plástico

Los bancos de plástico incluyen agujeros en el asiento que permiten drenaje, facilitan el apilado y refuerzan la resistencia del material.

Los bancos de plástico son un clásico en patios, jardines, balcones y espacios al aire libre. Son livianos, económicos, resistentes y suelen tener un detalle que muchos pasan por alto: uno o más agujeros en el asiento. Aunque muchos creen que están ahí para facilitar el agarre o el traslado, su función principal es otra.

Estos orificios cumplen un rol clave en la durabilidad y el mantenimiento del mueble, especialmente cuando se utiliza en exteriores y queda expuesto a la lluvia o al lavado frecuente.

La verdadera función de los agujeros La mayoría de las fuentes consultadas coinciden en que el objetivo principal de los agujeros en los bancos de plástico es permitir el drenaje del agua. Cuando llueve o se los limpia con manguera, el agua puede acumularse en la superficie del asiento. Sin esa abertura, el líquido quedaría retenido, generando incomodidad al sentarse y favoreciendo la acumulación de suciedad.

Además, el drenaje evita que el agua se estanque y reduzca la vida útil del plástico. La humedad constante puede provocar manchas, deterioro del material e incluso volver resbaladiza la superficie. Gracias a estos orificios, el secado es más rápido y el banco se mantiene en mejores condiciones.