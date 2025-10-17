Ni vinagre ni bicarbonato: cómo eliminar el sarro de la pava eléctrica en minutos
El truco casero que se volvió viral para eliminar el sarro de la pava eléctrica sin usar vinagre ni bicarbonato y dejarla como nueva en minutos.
Con el paso del tiempo y el uso, la pava eléctrica acumula sarro por el contacto permanente con el agua caliente. No importa si está hecha de vidrio, acero o plástico, la capa blanquecina o amarillenta aparece en el electrodoméstico.
El problema no es sólo estético, sino que también puede alterar el sabor del agua e incluso acortar su vida útil. Aunque el vinagre y el bicarbonato suelen ser los métodos más recomendados, existe una alternativa mucho más rápida y sin olores fuertes que está ganando popularidad en redes.
Te Podría Interesar
El truco más simple para eliminar el sarro
Una de las soluciones más sencillas para esta limpieza es aplicar limón y agua. El ácido cítrico del limón actúa como desincrustante natural y desinfectante, ayudando a disolver el sarro sin dañar el metal ni las resistencias internas.
Para aplicar este método, seguí estos pasos:
-
Llená la pava con agua hasta la mitad.
Agregá el jugo de uno o dos limones (podés incluir las cáscaras para potenciar el efecto).
Encendé la pava y dejá hervir la mezcla.
Una vez que se apague, dejala reposar unos 15 o 20 minutos.
Vaciala y enjuagala bien con agua limpia.
Si el sarro está muy adherido, podés repetir el procedimiento una segunda vez o pasar un paño suave por el interior.
Un aliado natural para mantener la pava limpia
El limón no solo elimina el sarro, sino que también deja un aroma fresco y ayuda a mantener el interior brillante. Además, su uso regular (una vez por semana o cada quince días) previene la formación de nuevas capas de sarro, especialmente en zonas con agua dura.
Como consejo extra, para prolongar la vida útil de la pava eléctrica, se recomienda vaciar el agua sobrante después de cada uso y mantener la tapa abierta hasta que se seque completamente. Esto evita la humedad constante y la formación de sarro.