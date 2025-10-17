Ni vinagre ni bicarbonato: cómo eliminar el sarro de la pava eléctrica en minutos

El truco casero que se volvió viral para eliminar el sarro de la pava eléctrica sin usar vinagre ni bicarbonato y dejarla como nueva en minutos.

Cuida la salud de la familia quitando el sarro de la pava. Foto: Shutterstock

Con el paso del tiempo y el uso, la pava eléctrica acumula sarro por el contacto permanente con el agua caliente. No importa si está hecha de vidrio, acero o plástico, la capa blanquecina o amarillenta aparece en el electrodoméstico.

El problema no es sólo estético, sino que también puede alterar el sabor del agua e incluso acortar su vida útil. Aunque el vinagre y el bicarbonato suelen ser los métodos más recomendados, existe una alternativa mucho más rápida y sin olores fuertes que está ganando popularidad en redes.

El truco más simple para eliminar el sarro Una de las soluciones más sencillas para esta limpieza es aplicar limón y agua. El ácido cítrico del limón actúa como desincrustante natural y desinfectante, ayudando a disolver el sarro sin dañar el metal ni las resistencias internas.

Para aplicar este método, seguí estos pasos:

Llená la pava con agua hasta la mitad.

Agregá el jugo de uno o dos limones (podés incluir las cáscaras para potenciar el efecto).

Encendé la pava y dejá hervir la mezcla.

Una vez que se apague, dejala reposar unos 15 o 20 minutos.

Vaciala y enjuagala bien con agua limpia. Si el sarro está muy adherido, podés repetir el procedimiento una segunda vez o pasar un paño suave por el interior.