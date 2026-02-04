Ni trampas ni insecticidas: el método infalible de un ingeniero químico contra las cucarachas

Las cucarachas son una de las peores plagas en el hogar. Es por eso que la mayoría acude a comprar insecticidas, químicos y aerosoles. Pero el ingeniero químico, Diego Fernández , señala que el uso excesivo de pesticidas está creando “supercucarachas”.

En este caso el ingeniero explicó que este tipo de insectos tienen una capacidad grande para desarrollar una inmunidad a los químicos tradicionales. Al sobrevivir a los aerosoles pueden transmitir esa resistencia a sus descendientes y eso hace que los productos de supermercados sean inútiles en el largo plazo.

La alternativa que propone Fernández para evitar esta plaga es el uso del ácido bórico , un compuesto que ataca a las cucarachas desde un ángulo donde no tienen defensa genética posible.

A diferencia del efecto inmediato pero superficial de un spray , este mineral actúa de forma estratégica porque al ser inodoro el insecto no logra detectarlo. Se puede adherir a sus patas y antenas. Luego cuando se limpia la cucaracha lo ingiere por accidente.

Si bien su acción es lenta, eso permite que el ejemplar regrese al nido y contamine al resto de la colonia antes de morir. Por otro lado, destruye el sistema digestivo y nervioso de la cucaracha logrando su eliminación total. Al ser un compuesto mineral el insecto no puede generar anticuerpos contra él.

Gemini_Generated_Image_1ttnf81ttnf81ttn Ácido bórico, la alternativa a los insecticidas contra las cucarachas. Fuente: IA Gemini.

El especialista señaló que el secreto de este método no está en la cantidad, sino en la precisión. Fernández aconseja evitar los montones de polvo, ya que el insecto los esquivará.

Se puede colocar el ácido bórico en un frasco y cubrir la boca con una gasa elástica y eso permitirá que salga una fina película de polvo. Espolvorear en zonas oscuras y húmedas. El polvo debe ser casi imperceptible a la vista.

Este truco casero, además de ser económico y fácil de conseguir en farmacias o ferreterías, ofrece una solución de raíz para quienes buscan un hogar libre de plagas sin depender de químicos ineficaces.