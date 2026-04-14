Ni insectos ni manchas: el truco con vinagre en las ventanas que pocos conocen y funciona de verdad

Hay un truco casero popular con vinagre que actúa como un potente limpiador y repelente para insectos que pocos conocen. Lejos de los ingredientes químicos, es una alternativa amigable con el medio ambiente y el bolsillo que cada vez se usa más en casa.

Gracias al ácido potente para desengrasar y desinfectar la zona, el vinagre es clave para limpiar la ventana . Es efectivo para quitar marcas de polvo, grasa y residuos de cal u óxido provocados por la lluvia. Y al evaporarse, deja la zona brillante y sin las marcas que dejan otros productos.

También funciona como un método para el mantenimiento de rieles. Aplicarlo en los marcos y rieles ayuda a aflojar la suciedad acumulada y el moho, permitiendo que las ventana se deslice mejor.

Paso a paso para limpiar los muebles de la casa con vinagre blanco Foto: Shutterstock

A su vez, el vinagre funciona como un repelente natural de insectos por su olor intenso y agrio. Al rociarlo en los marcos y umbrales, se crea una barrera invisible que ahuyenta a moscas, mosquitos, hormigas y arañas.

En el caso de las hormigas, el vinagre elimina el rastro de feromonas que utilizan para seguir su camino hacia el interior del hogar.

rociar vinagre, ventana Una alternativa amigable con el medio ambiente que cada vez gana más seguidores. Archivo

Cómo usar correctamente el vinagre en la ventana

Para no dañar las superficies, lo recomendable es

Mezclar partes iguales de agua y vinagre blanco en un atomizador.

Si la ventana tiene mucho polvo, se recomienda pasar primero un trapo seco para evitar que se forme barro al rociar.

Utilizar un paño de microfibra o papel de diario para secar y obtener un brillo máximo.

Aunque el vinagre es un limpiador increíble, su olor fuerte y penetrante es el principal motivo por el que mucha gente duda en usarlo. El aroma puede quedarse en el ambiente entre 30 minutos y 2 horas, dependiendo de la ventilación.