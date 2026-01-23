Ni hiedra ni jazmín: la planta trepadora que decora una pared en poco tiempo

La planta trepadora que crece rápido y decora paredes en el jardín, una alternativa distinta a la hiedra y el jazmín.

Una planta trepadora fuera de lo común: decora y brinda un producto natural muy buscado. Foto: Shutterstock

Cuando buscamos sombra y frescura, las plantas trepadoras se convierten en grandes aliadas. Y aunque la hiedra y el jazmín suelen ser las más conocidas, existe otra planta que sorprende por su rapidez y versatilidad: la luffa.

Una planta trepadora que crece a toda velocidad La luffa es una enredadera que rápidamente puede cubrir una pared, pérgola o cerco. Sus hojas grandes y verdes generan un efecto visual impactante, ideal para quienes quieren transformar un espacio sin esperar demasiado.

Más que decoración: un beneficio extra Lo curioso de esta planta es que, además de decorar, regala un producto natural muy buscado: las esponjas vegetales. Al madurar, sus frutos se convierten en esponjas biodegradables que se usan en la cocina o el baño, una alternativa sustentable frente al plástico.

shutterstock_2580401065 La luffa es una planta trepadora que cubre paredes en pocos meses. Foto: Shutterstock Consejos para cultivarla Ubicación: necesita sol pleno y un soporte firme para trepar.

Riego: moderado, evitando encharcamientos.

Tutorado: conviene guiar los tallos jóvenes para que cubran la superficie deseada.

Cosecha: cuando los frutos se secan, se pelan y se obtienen las esponjas naturales. Ideal para el verano Con el calor del verano, la luffa se adapta perfectamente y crece con fuerza. Es una opción distinta para quienes buscan sumar verde al patio o jardín, sin recurrir a las clásicas hiedras o jazmines.