Ni hiedra ni jazmín: la planta trepadora que decora una pared en poco tiempo
La planta trepadora que crece rápido y decora paredes en el jardín, una alternativa distinta a la hiedra y el jazmín.
Cuando buscamos sombra y frescura, las plantas trepadoras se convierten en grandes aliadas. Y aunque la hiedra y el jazmín suelen ser las más conocidas, existe otra planta que sorprende por su rapidez y versatilidad: la luffa.
Una planta trepadora que crece a toda velocidad
La luffa es una enredadera que rápidamente puede cubrir una pared, pérgola o cerco. Sus hojas grandes y verdes generan un efecto visual impactante, ideal para quienes quieren transformar un espacio sin esperar demasiado.
Más que decoración: un beneficio extra
Lo curioso de esta planta es que, además de decorar, regala un producto natural muy buscado: las esponjas vegetales. Al madurar, sus frutos se convierten en esponjas biodegradables que se usan en la cocina o el baño, una alternativa sustentable frente al plástico.
Consejos para cultivarla
Ubicación: necesita sol pleno y un soporte firme para trepar.
Riego: moderado, evitando encharcamientos.
Tutorado: conviene guiar los tallos jóvenes para que cubran la superficie deseada.
Cosecha: cuando los frutos se secan, se pelan y se obtienen las esponjas naturales.
Ideal para el verano
Con el calor del verano, la luffa se adapta perfectamente y crece con fuerza. Es una opción distinta para quienes buscan sumar verde al patio o jardín, sin recurrir a las clásicas hiedras o jazmines.
Una planta que combina decoración rápida, frescura y sustentabilidad. En definitiva, la luffa es la trepadora que transforma cualquier pared en poco tiempo y sorprende con un beneficio extra.