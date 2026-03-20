Ni cuánto ni cuándo: el detalle del ejercicio que puede reducir el riesgo de demencia

Durante años, la recomendación fue simple: moverse más. Caminar, hacer ejercicio , mantenerse activo. Todo sumaba. Y sigue siendo cierto. Pero ahora, una nueva investigación propone mirar más de cerca cómo se realiza esa actividad.

Un trabajo publicado en Alzheimer’s Research & Therapy analizó en detalle qué tipo de ejercicio está más asociado con una mejor salud cognitiva. Y la conclusión no pasa tanto por la cantidad total de actividad, sino por la forma en que se distribuye.

El estudio siguió a 279 personas de entre 40 y 91 años que no presentaban diagnóstico de demencia . Durante un mes completo, cada participante utilizó dispositivos de monitoreo que registraban sus movimientos en tiempo real.

Esto permitió algo poco habitual en este tipo de investigaciones: medir con precisión no solo cuánto se movían, sino también cuándo, cómo y con qué intensidad.

A partir de esos datos, los investigadores identificaron un patrón claro. Las sesiones breves, pero realizadas con cierta intensidad —definidas como al menos 10 minutos con un ritmo de 40 pasos por minuto o más— mostraron una relación directa con mejores indicadores de salud cerebral.

ejercicio Imagen creada con IA

Uno de los hallazgos más relevantes fue que la frecuencia de estas sesiones y la velocidad del movimiento tenían un impacto mayor que el simple conteo de pasos diarios.

En otras palabras, no alcanza con acumular actividad a lo largo del día. Lo que parece hacer la diferencia es incluir momentos específicos de ejercicio más activo.

Quienes lograron incorporar al menos una sesión estructurada durante el período de análisis —el 79% de los participantes— mostraron mejores resultados en funciones clave como la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento y la capacidad de resolver problemas.

Además, se observaron indicadores más saludables en la materia blanca del cerebro, un aspecto vinculado al buen funcionamiento de las conexiones neuronales. En las mujeres, este efecto fue todavía más marcado.

Incluso pequeños cambios suman

El grupo que no realizó este tipo de sesiones —alrededor del 21%— también mostró algunos beneficios al mantenerse activo. Más pasos diarios se asociaron con mejores resultados en comparación con un estilo de vida sedentario.

Sin embargo, el impacto fue menor en relación con quienes incorporaron actividad física más estructurada e intensa, aunque sea por períodos cortos.

Este punto refuerza una idea importante: todo movimiento ayuda, pero no todos generan el mismo efecto.

Repensar cómo nos movemos

La evidencia se suma a una línea de estudios que ya vinculan el ejercicio con un menor riesgo de desarrollar demencia. De hecho, la Sociedad de Alzheimer del Reino Unido estima que las personas físicamente activas pueden reducir hasta en un 20% esa probabilidad.

Lo novedoso ahora es el nivel de detalle. Gracias al uso de tecnología de seguimiento continuo, los investigadores pudieron ir más allá de las recomendaciones generales y empezar a precisar qué características hacen más efectivo al ejercicio.

A partir de estos resultados, los especialistas plantean la necesidad de ajustar las recomendaciones, especialmente en adultos mayores. No solo importa cuánto se mueve una persona, sino también cómo organiza esa actividad a lo largo de la semana.

El mensaje final no cambia, pero se vuelve más concreto: moverse es fundamental. Y si se suman pequeños momentos de actividad más intensa, incluso mejor. Porque, en el cuidado del cerebro, los detalles también cuentan.