Netflix y el rumor del capítulo secreto de Stranger Things que nunca llegó

El supuesto capítulo oculto de Stranger Things generó rumores en redes, pero Netflix confirmó que todos los episodios ya están disponibles.

Durante las primeras semanas de enero, una teoría se apoderó de las redes sociales y foros de fanáticos de Stranger Things. Miles de usuarios aseguraban que Netflix escondía un capítulo secreto de la serie y que el supuesto episodio extra se estrenaría el 7 de enero. Según el rumor, este contenido modificaría el final conocido y aportaría nuevas claves sobre el destino de los personajes.

La especulación creció rápidamente. En plataformas como X, TikTok y Reddit circularon capturas, mensajes editados y supuestas pistas ocultas en la interfaz de Netflix. Algunos fans afirmaban haber visto referencias cruzadas en descripciones antiguas o cambios mínimos en la plataforma, lo que alimentó la expectativa de un lanzamiento sorpresa.

Sin embargo, llegada la fecha señalada, no hubo anuncios ni estrenos. Ante la consulta masiva de usuarios, Netflix salió a desmentir la versión y fue contundente: todos los episodios de Stranger Things ya están disponibles y no existe ningún capítulo adicional oculto. La aclaración puso fin a días de especulación y decepción para parte del fandom.

Stranger Things 5, Netflix Las teorías apuntaban a que el 7 de enero se estranaba el verdadero final. Instagram @chenetflix Qué sigue después de Stranger Things Más allá de la desmentida, el universo de Stranger Things no llegó a su fin. Netflix confirmó que trabaja en proyectos derivados y spin-offs que expandirán la historia más allá de Hawkins y de los personajes principales. Aunque todavía no hay fechas ni detalles concretos, la plataforma apuesta a mantener viva una de sus franquicias más exitosas.