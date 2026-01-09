Otitis en perros en verano: qué hacer para evitar infecciones
En verano, los perros son más propensos a sufrir infección de oído; prevenir la otitis con cuidados simples es clave para su bienestar.
Con la llegada del calor, muchos dueños buscan refrescar a sus mascotas con chapuzones en la pileta, juegos de agua o mangueras. Lo que parece un gesto inofensivo puede transformarse en un problema de salud: la otitis externa, una infección dolorosa que afecta el oído y se intensifica en los meses de verano.
Por qué aparece la otitis
La causa principal es la humedad que queda atrapada dentro del conducto auditivo. Secar solo la parte externa de la oreja no alcanza: el agua interna crea un ambiente ideal para bacterias y levaduras. Además, el calor favorece la proliferación de microorganismos, aumentando el riesgo de infección.
Te Podría Interesar
Síntomas a tener en cuenta
-
Sacudidas frecuentes de la cabeza.
Rascado constante de las orejas.
Mal olor o secreción en el oído.
Dolor al tocar la zona.
Ante cualquiera de estos signos, lo recomendable es consultar al veterinario para evitar complicaciones.
Cómo prevenir infecciones en verano
Los especialistas sugieren medidas simples pero efectivas:
-
Secar bien los oídos después de cada baño o chapuzón, no solo por fuera sino también evitando que quede humedad interna.
Evitar el exceso de agua en juegos de verano, especialmente en razas con orejas largas o caídas.
Revisar periódicamente las orejas para detectar enrojecimiento o secreciones.
Usar productos de limpieza recomendados por veterinarios, nunca remedios caseros que puedan irritar.
Mantener el pelo de la zona recortado, lo que ayuda a la ventilación y disminuye la acumulación de humedad.
La otitis no aparece de un día para el otro: suele ser el resultado de descuidos acumulados. Por eso, la prevención es la mejor estrategia. Con cuidados básicos, los perros pueden disfrutar del verano sin sufrir infecciones dolorosas.