Otitis en perros en verano: qué hacer para evitar infecciones

En verano, los perros son más propensos a sufrir infección de oído; prevenir la otitis con cuidados simples es clave para su bienestar.

La otitis en perros es más frecuente en verano. Foto: Shutterstock

Con la llegada del calor, muchos dueños buscan refrescar a sus mascotas con chapuzones en la pileta, juegos de agua o mangueras. Lo que parece un gesto inofensivo puede transformarse en un problema de salud: la otitis externa, una infección dolorosa que afecta el oído y se intensifica en los meses de verano.

Por qué aparece la otitis La causa principal es la humedad que queda atrapada dentro del conducto auditivo. Secar solo la parte externa de la oreja no alcanza: el agua interna crea un ambiente ideal para bacterias y levaduras. Además, el calor favorece la proliferación de microorganismos, aumentando el riesgo de infección.

Síntomas a tener en cuenta Sacudidas frecuentes de la cabeza.

Rascado constante de las orejas.

Mal olor o secreción en el oído.

Dolor al tocar la zona. Ante cualquiera de estos signos, lo recomendable es consultar al veterinario para evitar complicaciones.

Bañar a los perros en verano es clave para evitar que sufran el calor Foto: Shutterstock La prevención asegura un verano saludable para las mascotas. Foto: Shutterstock Cómo prevenir infecciones en verano Los especialistas sugieren medidas simples pero efectivas: