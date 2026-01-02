Olas de calor: recomendaciones para cuidar las patitas de los perros

El calor del verano puede dañar las patitas de los perros: consejos prácticos para cuidarlas y evitar quemaduras.

El calor extremo convierte el asfalto en un riesgo para las patitas de los perros.

El calor puede ser tan peligroso para los humanos como para las mascotas en verano. Durante los días de altas temperaturas, el asfalto, las veredas y hasta la arena pueden alcanzar niveles extremos de calor que pueden dañar sus patitas con quemaduras en las almohadillas.

Para cuidarlos de esto, es fundamental elegir bien el horario de los paseos. La primera hora de la mañana o al atardecer se convierten en los momentos del día perfectos para nuestros perros. Para saber si es adecuado podemos probar nosotros antes: apoyamos la mano sobre el suelo unos segundos, si quema también quema para el perro.

Cuidados clave de las mascotas durante el verano Mantener las almohadillas hidratadas es otro aspecto fundamental. El calor excesivo puede resecarlas y generar grietas que aumentan el riesgo de heridas. Existen cremas específicas para perros que ayudan a conservar la elasticidad de la piel y actúan como barrera protectora. Además, es importante revisar las patitas después de cada paseo para detectar enrojecimientos, ampollas o cortes.

Esta es la receta que cuidará las patitas de tu mascota Foto: Archivo Revisar las patitas después de cada paseo permite detectar heridas o ampollas. Foto: Archivo Durante las jornadas de calor intenso, también se recomienda optar por superficies más seguras, como el césped o la tierra húmeda y reducir la duración de las caminatas. En algunos casos, el uso de botitas especiales puede ser una alternativa, sobre todo en zonas urbanas donde el asfalto es inevitable.