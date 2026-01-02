Olas de calor: recomendaciones para cuidar las patitas de los perros
El calor del verano puede dañar las patitas de los perros: consejos prácticos para cuidarlas y evitar quemaduras.
El calor puede ser tan peligroso para los humanos como para las mascotas en verano. Durante los días de altas temperaturas, el asfalto, las veredas y hasta la arena pueden alcanzar niveles extremos de calor que pueden dañar sus patitas con quemaduras en las almohadillas.
Para cuidarlos de esto, es fundamental elegir bien el horario de los paseos. La primera hora de la mañana o al atardecer se convierten en los momentos del día perfectos para nuestros perros. Para saber si es adecuado podemos probar nosotros antes: apoyamos la mano sobre el suelo unos segundos, si quema también quema para el perro.
Mantener las almohadillas hidratadas es otro aspecto fundamental. El calor excesivo puede resecarlas y generar grietas que aumentan el riesgo de heridas. Existen cremas específicas para perros que ayudan a conservar la elasticidad de la piel y actúan como barrera protectora. Además, es importante revisar las patitas después de cada paseo para detectar enrojecimientos, ampollas o cortes.
Durante las jornadas de calor intenso, también se recomienda optar por superficies más seguras, como el césped o la tierra húmeda y reducir la duración de las caminatas. En algunos casos, el uso de botitas especiales puede ser una alternativa, sobre todo en zonas urbanas donde el asfalto es inevitable.
Prestar atención al comportamiento del animal es clave. Si el perro se detiene, levanta una pata, camina con dificultad o se niega a avanzar, puede estar sufriendo molestias por el calor. Actuar a tiempo, ofrecer agua fresca y suspender el paseo ante cualquier señal de alerta ayuda a atravesar el verano sin riesgos y con mayor bienestar para las mascotas.