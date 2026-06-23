Netflix: si te gustan las historias humanas y emotivas, esta película merece una oportunidad

La película de Netflix que empieza como un drama familiar y termina dejando una marca profunda. Dura menos de dos horas y tiene una historia tremenda.

A veces una película aparece y termina dejando huella durante días. Eso ocurre con Las tres hijas, el drama dirigido por Azazel Jacobs que está en Netflix y que ya figura entre las recomendaciones más comentadas por quienes disfrutan las historias humanas, emotivas y cargadas de reflexión.

La película reúne a tres hermanas que llevan años arrastrando diferencias, heridas y silencios. La vida las obliga a volver a encontrarse en un departamento de Nueva York para acompañar a su padre durante la etapa final de una enfermedad. Lo que parece una reunión familiar se transforma en un viaje emocional lleno de conversaciones pendientes, recuerdos incómodos y momentos tan dolorosos como entrañables.