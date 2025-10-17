Netflix se llena de terror con su nueva docuserie para este Halloween

El terror y los hechos reales se unen en una nueva producción de Netflix, uno de los estrenos más comentados para este Halloween.

Se acerca Halloween y el streaming se prepara con nuevas producciones. En este marco, Netflix lanzó una miniserie documental que causa furor entre los amantes del terror. Se trata de True Haunting, conocida en español como Verdaderamente aterrador, una propuesta que combina suspenso, dramatización y casos paranormales reales.

Estrenada en octubre, esta producción de cinco episodios presenta relatos documentados en distintas partes del mundo, con un tono sobrio y una puesta en escena cuidada. Gracias a sus recreaciones y la participación de investigadores reales, rápidamente se posicionó entre las más vistas de la plataforma en la categoría de terror.

Historias reales y el sello de terror de James Wan La serie llega de la mano del reconocido director y productor James Wan, creador de éxitos como El Conjuro y El juego del miedo (Saw), quien esta vez se pone en el rol de productor ejecutivo. Los tres primeros capítulos, titulados Eerie Hall y dirigidos por Neil Rawles, narran la historia de Chris DiCesare, un estudiante universitario en Nueva York atormentado por una presencia vinculada a su pasado.

Los dos episodios finales, llamados This House Murdered Me y dirigidos por Luke Watson, cuentan la historia de April Miller, una mujer que se muda con su familia a una casa victoriana en Salt Lake City. Lo que parecía un sueño se transforma en una pesadilla cuando comienzan a experimentar fenómenos inexplicables y apariciones que ponen en peligro su tranquilidad.