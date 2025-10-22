Netflix: se confirmó la fecha de la tercera temporada de Envidiosa

Netflix le puso fecha al regreso de Envidiosa: la ficción protagonizada por Griselda Siciliani tendrá su tercera temporada con nuevas incorporaciones.

Tras posicionarse en el Top 10 de varios países como una de las producciones más vistas de Netflix, Envidiosa vuelve a la plataforma de streaming. La ficción protagonizada por Vicky (Griselda Siciliani) fue renovada para una tercera temporada, que ya tiene fecha confirmada.

Para disfrutar de la nueva entrega habrá que esperar hasta el 19 de noviembre de 2025. Además del elenco original, con Esteban Lamothe, Pilar Gamboa, Violeta Urtizberea, Marina Bellati y Bárbara Lombardo, entre otras figuras, la serie suma nuevas incorporaciones que prometen sorprender.

Envidiosa La serie ya es furor en la plataforma. Foto: Netflix La nueva temporada se estrena el 19 de noviembre en la plataforma de streaming. Foto: Netflix Entre los nombres confirmados se encuentran María Abadi, Agustín “Rada” Aristarán, Agustina Suásquita (Papry) y José “El Purre” Giménez Zapiola, quienes se suman a este universo donde el humor ácido y los enredos emocionales son protagonistas.

Este nuevo ciclo está en producción desde marzo de 2025 y promete mantener el tono de drama, comedia e ironía que caracterizó las entregas anteriores.

¿Qué se viene en esta temporada? Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo reserva, algunos adelantos muestran la incorporación de la reconocida cantante Nicki Nicole como “Virtudes”, un personaje clave que traerá un nuevo aire a la historia.