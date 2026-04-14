Netflix revive un clásico: todo sobre el regreso de La Familia Ingalls

Netflix lanzó el primer adelanto de la nueva adaptación de "La casa de la pradera", la clásica serie de La familia Ingalls.

Netflix lanzó el primer adelanto oficial de la nueva versión de 'La casa de la pradera'. Foto: Archivo

Netflix apuesta por la nostalgia y anunció uno de los títulos más esperados en la historia de la televisión. Tras décadas del éxito mundial, la plataforma de streaming tiene una adaptación de "La familia Ingalls" (Little House on the Prairie).

El anuncio de la N roja llegó acompañado de un primer adelanto que ya despertó ilusiones entre los fanáticos. Esta versión llamada "La casa de la pradera" busca capturar la esencia de la obra original de Laura Ingalls Wilder. A través de su trailer, promete una producción impactante sin perder la calidez que convirtió la serie en un fenómeno mundial.

Vale la pena recordar que esta historia fue escrita como memorias de la infancia de su autora, quien fue pionera en la década de 1930 en escribir este tipo de novelas.

¿Cuándo estrena y qué se sabe hasta ahora? Aunque la plataforma ha mantenido gran parte del proyecto bajo llave, Netflix ya anunció su estreno: llegará en exclusiva el 9 de julio de 2026, con un elenco joven encabezado por Luke Bracey, Crosby Fitzgerald y Alice Halsey.

El regreso de un western familiar El fenómeno de los western en el streaming está en su punto más alto y el regreso de La familia Ingalls llega para consolidar esta tendencia. Con una producción que promete rescatar esos paisajes imponentes que quedaron grabados en la memoria de quienes crecieron con Michael Landon, esta nueva entrega busca el equilibrio perfecto: emocionar a los fanáticos de siempre y cautivar a las nuevas generaciones con una historia de superación visualmente impactante.