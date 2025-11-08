Netflix: la película de terror que se volvió viral después de Halloween y fue aplaudida por la crítica

Una historia que apuesta por el suspenso psicológico y deja de lado los sustos tradicionales. Perfecta para ver el fin de semana.

El terror es uno de los géneros más consumidos en Netflix. La plataforma ofrece una gran variedad de películas con tramas y recursos tradicionales y otras que innovan a la hora de asustar a los espectadores. Este es el caso de Delirium, una película de 2018 pero que se volvió viral en las últimas semanas.

Delirium fue dirigida por Dennis Iliadis, escrita por Adam Alleca y producida por Jason Blum y Leonardo DiCaprio. Además cuenta con un elenco encabezado por Topher Grace (That´70s Show y Spider-Man 3), Patricia Clarkson, Callan Mulvey y Genesis Rodriguez.

delirium La película de Netflix perfecta para ver de un tirón. Archivo. ¿De qué trata la película? La película muestra a un joven sale de una institución mental luego de 20 años. Sin entender el mundo actual, decide mudarse a la mansión que heredó de su padre. Pero al instalarse, nota que hay ruidos y sombras que desafían la lógica y despiertan el terror del personaje y los espectadores.

A diferencia de otras películas, Delirium apuesta por el terror psicológico con tomas que acompañan la desesperación del protagonista. Otro punto a destacar es la actuación de Topher Grace, que agrega cuotas de misterio a una historia que parece sobre una casa embrujada pero que se transforma en una experiencia mental claustrofóbica.