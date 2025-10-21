Netflix: la película de suspenso que relata una guerra nuclear y es de la oscarizada Kathryn Bigelow

Todo comienza cuando un misil desconocido amenaza con destruir Washington. Descubre de qué trata y cuáles son los personajes estrella.

Rebecca Ferguson protagoniza el thriller de misiles "Una casa llena de dinamita", de la oscarizada directora Kathryn Bigelow.

Netflix está por estrenar House of Dynamite, la película de la directora Kathryn Bigelow que busca analizar a Estados Unidos desde adentro. Ha ganado el Oscar con otras obras como The Hurt Locker (2008) y Zero Dark Thirty (2012), y su nueva entrega promete no pasar desapercibida.

Este film muestra qué sucedería si un misil no identificado es lanzado contra Estados Unidos y la Casa Blanca comienza una carrera contrarreloj para encontrar al responsable y decidir cómo responder. Esto desencadenaría una crisis en los puestos políticos y militares, que amenazan con una guerra nuclear.

No te pierdas el tráiler de la película Embed - Una Casa Llena De Dinamita Tráiler Oficial Netflix España La crítica ha amado esta película y la catalogan como una de las más experimentales de Bigelow hasta el momento. Además, muchos destacan el reparto que está encabezado por Idris Elba como el presidente, Rebecca Ferguson como la oficial a cargo de la sala de crisis, y Jared Harris que da vida al secretario de Defensa.

En exclusiva para Tudum, Netflix, Rebecca Ferguson explicó que es su primera vez interpretando a una persona normal y no a un personaje, como lo ha hecho en Dune o The Greatest Showman. También aseguró que investigó mucho para hacer su personaje, lo que aportó más realismo a la película.