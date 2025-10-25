Netflix: la película argentina basada en un libro que todos están viendo este fin de semana

Netflix tiene la película argentina del momento. Una historia sobre libertad y vejez que invita a reflexionar sobre los vínculos.

La película está basada en el libro homónimo de Natalia Zito y ya es furor en Netflix. Foto: Shutterstock

Netflix acaba de sumar a su catálogo una de las producciones argentinas más comentadas del momento. Se trata de 27 noches, una película dirigida por Daniel Hendler y basada en la novela homónima de Natalia Zito, que propone una reflexión profunda sobre la libertad, la vejez y los vínculos familiares.

La historia, que llegó al Top 1 como lo más visto en el país, sigue a Martha Hoffman (Marilú Marini), una mujer de 83 años, excéntrica y con una fortuna considerable, que es internada en una clínica psiquiátrica por decisión de sus hijas. Ellas aseguran que su madre perdió la razón, aunque detrás del diagnóstico se esconden secretos, temores e intereses personales.

27 noches Basada en la novela de Natalia Zito, la película explora el dilema de una mujer de 83 años internada contra su voluntad. Netflix El conflicto crece cuando un perito judicial, interpretado por el propio Hendler, debe determinar si Martha realmente padece una enfermedad mental o si su comportamiento es una expresión genuina de libertad. La película, que combina drama e ironía, pone en tensión la línea entre la cordura y la independencia, con una mirada crítica sobre el poder y los prejuicios familiares.

27 noches fue presentada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y su llegada a Netflix la posicionó rápidamente entre las más vistas de la semana. Una producción que los amantes del cine nacional no pueden perderse.