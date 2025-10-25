Netflix estrenará una serie de 8 episodios sobre la familia Kennedy y ya hay un actor nominado al Oscar confirmado

Aún no se ha estrenado y ya planean una segunda temporada para abordar toda la historia de esta familia icónica americana. Netflix espera que sea la nueva The Crown.

Estados Unidos no ha tenido ninguna monarquía como la europea, pero la familia Kennedy se le asemeja. La historia de esta familia está repleta de amores, rivalidades y tragedias, lo que llamó la atención de Netflix, que plasmó todo en una serie de 8 capítulos.

¿De qué va la serie? La producción se llama Kennedy y su sinopsis adelantó que narrará las vidas íntimas de la dinastía que ayudó a crear el mundo en el que vivimos. La primera temporada estará situada en los años 30, cuando Joe y Rose Kennedy, los padres del presidente John F. Kennedy, ascendieron en la sociedad.

AAAAQdc6JwysW61Q_e_Uc4t0NVwx_toyvgmAe2TLaFy4ETZGZ8sVQhQzanrCintBpI40dungdbvlOXJQ21sQUlaDv9kHTxH-dIO10CSDxkR2Lif_MlZhNXt_r6Zk6poVGF4YTzuudGYs5EOOrVYH0kZaKCYeJiE Michael Fassbender será el actor principal de esta serie de Netflix. Archivo MDZ. La serie de Netflix seguirá el curso del libro JFK: Coming of Age in the American Century de Fredrik Logevall que relata la vida de este personaje desde 1917 hasta 1956, incluyendo algunos acontecimientos como su ascenso a presidente, asesinato, escándalo de sus hijos y la muerte de John F. Kennedy Jr.

Netflix no ha dado muchos al detalles al respecto, pero al menos confirmó que Michael Fassbender, nominado al Oscar por 12 años de esclavitud y Steve Jobs, dará vida al patriarca Joseph Patrick Kennedy, quien en su juventud ingresó a Harvard para estudiar finanzas y acceder a la élite norteamericana.