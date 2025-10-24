Los recomendados del streaming: las nuevas películas y series que podes ver este fin de semana

El streaming no descansa, y esta semana llega cargado de estrenos para todos los gustos. Las principales plataformas renuevan su catálogo con historias que van desde dramas políticos y thrillers históricos hasta romances, y terror del bueno.

Netflix , Prime Video y HBO Max se reparten algunos de los lanzamientos más esperados del mes, con propuestas que invitan a una buena maratón desde casa. Ya sea que busques una historia intensa, una comedia diferente o una dosis de miedo, este fin de semana hay opciones para todos los estados de ánimo. A continuación, los estrenos más recientes que no deberías dejar pasar.

Han pasado 8 años desde que la ganadora del Oscar, Kathryn Bigelow filmó su última película. Ahora, la directora de Point Break, Vivir al límite, y La noche más oscura, vuelve con un thriller sobre la amenaza nuclear.

La historia comienza con el lanzamiento de un misil de origen desconocido contra Estados Unidos que desata el caos en la Casa Blanca. En cuestión de minutos, el gobierno entra en una carrera contrarreloj para descubrir quién está detrás del ataque y cómo responder sin desencadenar una guerra global.

Por qué verla: Una casa de dinamita combina acción, intriga política y tensión geopolítica en un relato que se desarrolla casi en tiempo real. Con un ritmo frenético, la película muestra cómo la presión, el miedo y el poder pueden convertir cualquier decisión en una bomba a punto de estallar.

La hora de la desaparición | HBO Max

la hora de la desaparicion 01 Julia Garner y Josh Brolin forman parte del elenco de Weapons. Warner Bros. Pictures

El director y guionista Zach Cregger creó una de las películas más impactantes del año, y que debería estar en la lista de cualquier fanático del género de terror.

La trama comienza una noche cualquiera, cuando todos los alumnos de una misma clase desaparecen sin dejar rastro. Solo un estudiante queda a salvo, pero incapaz de dar respuesta al hecho. Frente al suceso, los residentes del pueblo buscan respuestas desesperadas, y pronto los ojos se posan en la maestra del grupo de alumnos.

Por qué verla: La hora de la desaparición es una película que mezcla misterio, drama y elementos sobrenaturales para construir una historia inquietante donde nada es lo que parece. A medida que la investigación avanza, los secretos salen a la luz y la pregunta se vuelve inevitable: ¿quién o qué está detrás de la desaparición?

Un fantasma en la batalla | Netflix

Un fantasma en la batalla La película española se basa en hechos reales. Netflix

Netflix acaba de estrenar Un fantasma en la batalla, una película española inspirada en hechos reales basada en la Operación Santuario, que tuvo lugar al finales de la década de los 90 y principio de los 2000, y que marcó el fin de la organización terrorista ETA.

La película sigue a Amaia, una joven guardia civil que pasa más de diez años infiltrada en la organización terrorista. Su misión consiste en descubrir los escondites secretos de la banda en el sur de Francia. Lo que comienza como un trabajo patriótico se transforma en una doble vida marcada por el miedo, la soledad y el sacrificio.

Por qué verla: El filme retrata la lucha antiterrorista desde adentro, mostrando las grietas humanas detrás del heroísmo y el precio emocional de vivir siempre al borde del peligro.

IT: Bienvenidos a Derry | HBO Max

it bienvenidos a derry El terrorífico Pennywise vuelve a la precuela Bienvenidos a Derry. HBO

La plataforma de streaming lanza una serie y precuela de IT, la historia creada por Stephen King, y que en 2017 y 2019, quedó inmortalizada en dos películas dirigidas por el argentino Andy Muschietti.

La nueva serie nos lleva de regreso a Derry, a la década de los 60, para explorar los orígenes del mal que acecha al pueblo y del temible payaso Pennywise. Aquí seguiremos a varios personajes que intentarán entender qué es y cómo opera esa fuerza ancestral y maligna que ha convertido a la ciudad en un verdadero infierno.

Por qué verla: Una propuesta ideal para quienes siguieron las películas de IT o la obra de King, y que buscan conocer un poco más de ese aterrador universo. La serie estrenará un capítulo semanal a partir del 26 de octubre.

Nadie quiere esto (Temporada 2) | Netflix

nadie quiere esto 03 Adam Brody y Kristen Bell protagonizan la serie Nadie quiere esto. Netflix

En 2024, Netflix estrenó la primera temporada de Nadie quiere esto, una serie de romance y comedia que gira en torno a Joanne, una agnóstica que conduce un podcast sobre sexo, y Noah, un rabino recién separado. Una noche se conocen y la chispa es inmediata.

Esta semana la plataforma lanzó la segunda entrega, que retoma el romance entre Joanne y Noah, y nos lleva un paso más en su relación. Ahora, deberán atravesar los obstáculos a los que toda nueva pareja se enfrenta, así como las expectativas de la familia y los amigos, y los choques entre sus propios deseos.

Por qué verla: Nadie quiere esto es una de esas comedias románticas frescas y livianas que no requieren mucho tiempo ni mucho compromiso por parte del espectador. Más bien conviene dejarse llevar por la química y la ternura que Kristen Bell y Adam Brody aportan a sus personajes, y en su linda historia de amor. Los 10 episodios ya están disponibles en Netflix.