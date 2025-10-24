En qué plataforma ver Weapons, la película más terrorífica del año, para anticiparse a Halloween

La película de terror Weapons (conocida como “La hora de la desaparición”) se trata de una de las películas de terror más importantes del año.

El universo del streaming recibe un refuerzo de terror justo a tiempo para la temporada de Halloween. Se confirmó de manera oficial el inminente estreno de Weapons (conocida en español como “La hora de la desaparición”) por la plataforma HBO Max. Este thriller logró posicionarse como uno de los lanzamientos más exitosos del año dentro de su género, aportando una historia original y una alta dosis de tensión.

La Hora De La Desaparición - Tráiler Oficial Weapons, el terror más exitoso del año, ya estrenó en streaming Tras generar gran expectativa y recibir elogios de la crítica especializada durante su paso por las salas de cine, Weapons se preparó para su llegada a las pantallas de cada hogar. Los fanáticos del terror esperaban con ansias la fecha en que esta película, catalogada entre las diez mejores de su género en 2025, estaría disponible para verla desde casa.

hora de la desaparicion 2 La plataforma de streaming no dudó en elegir una fecha estratégica para su lanzamiento, aprovechando el pico de consumo de contenido de horror. HBO Max anunció que Weapons estará disponible en su catálogo a partir del 24 de octubre, cayendo de lleno en la celebración de Halloween.

hora de la desaparicion 1 Elenco: Julia Garner, Amy Madigan, Josh Brolin, Austin Abrams, entre otros.

Fecha y plataforma de estreno: 24 de octubre en HBO MAX.